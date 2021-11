Servidores da Saúde deflagram greve geral para 25 de novembro no Acre

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) emitiu parecer favorável à realização de concurso público que visa o preenchimento de vagas no Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC) de 140 vagas, mas que seja limitado ao quantitativo de vacâncias da corporação. A previsão é de que o edital seja lançado ainda neste mês de novembro, após a contratação da banca realizadora.

De acordo com a análise do Corpo de Bombeiros, as vacâncias existentes, atualmente, são de, aproximadamente, 144 vagas, mas esse número ainda poderá sofrer alterações, em virtude do futuro ingresso de outros militares na reserva remunerada. As vacâncias são decorrentes de aposentadoria, falecimento, exoneração, demissão e outros tipos de vacâncias previstas em lei.

Segundo informações, atualmente há uma demanda reprimida de cerca de 35% em que ocorrências não são atendidas por falta de efetivo.

A remuneração prevista no concurso é de R$ 4.344,22 para aluno soldado, durante o curso de formação, e após formação, a remuneração bruta dos soldados combatentes seria de R$ 5.007,40. O impacto financeiro no orçamento do Estado seria de quase R$ 14 milhões por ano.

Com informações da Gazeta do Acre