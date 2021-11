Rio Branco e Assemurb decidem título do futebol feminino acreano nesta quinta-feira

Vagas são destinadas às vendas de final de ano

Ao menos 57% do empresariado rio-branquenses acena positivamente para contratação de pessoal sob regime temporário para o quarto bimestre de 2021. As informações são de pesquisa realizada pela Fecomércio/AC em parceria com o Data Control Instituto de Pesquisas de Rio Branco entre os últimos dias 26 e 27 de outubro junto a 120 empresários do comércio de bens, serviços e turismo da capital acreana.

Ainda segundo a pesquisa, outros 10% apresentam dúvidas quanto à contratação, e uma parcela de 33% é enfática ao dizer que não deve contratar. Dentre os motivos para contratação temporária, 66% dos empresários apontam o tradicional aumento de vendas para o período (43%), possibilidade de resgate do nível adequado das vendas, diminuído ao longo do ano (16%) e a melhora sempre aguardada nas proximidades do encerramento do ano (5%)e, excepcionalmente, o motivo da proporção de pesquisas vacinadas contra a Covid-19, que permite maior aglomeração, sob protocolo, no recinto do comércio local (2%). Os outros 34% se omitem quanto à manifestação de pedidos.

Quanto ao número de contratos previstos, 42% dos empresários admitem até 2; 16%, entre 3 e 4; 7%, entre 5 e 6; e 4%, mais de 7. Uma parcela de 32% dos entrevistados não se posicionou quanto ao questionamento.

A pesquisa avalia ainda que, para 55% dos empresários sem motivação para contratar, a justificativa é de que o histórico de vendas em 2021 se apresenta deficitário, de modo que, certamente, os fatores negativos da economia, inflação e câmbio podem.