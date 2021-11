Mega-Sena, concurso 2.425: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a R$ 75 milhões

Durante o encontro, foi apresentada ao parlamentar uma plataforma de investimentos e ações prioritárias para melhoria do ambiente de negócios no Acre

Representantes do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre e lideranças do setor produtivo estiveram reunidas na manhã desta quarta-feira, 3, na sede da Federação das Indústrias (FIEAC), com o senador Sérgio Petecão. Durante o encontro, foi apresentada ao parlamentar uma plataforma que vem sendo desenvolvida pelo Fórum para investimentos e ações prioritárias para melhoria do ambiente de negócios no estado durante os próximos 10 anos.

O anfitrião, José Adriano, presidente do Fórum, da FIEAC e do Conselho Deliberativo do Sebrae/AC, explicou que a plataforma está sendo construída com ampla participação da classe empresarial, federações, especialistas e outros atores importantes para o desenvolvimento do estado.

“Estamos reunindo necessidades, algumas delas inegociáveis, para colocarmos nessa proposta, que inclui, por exemplo, manutenção das nossas BRs, com a reconstrução da 364, ampliação da infraestrutura de armazenamento de grãos, melhorias das alfândegas, construção de pontes definitivas em estradas vicinais, alfandegamento dos nossos dois aeroportos, entre outros”, pontuou o empresário.

José Adriano também ressaltou que o senador Sérgio Petecão tem sido um importante parceiro da indústria acreana e brasileira. “A Confederação Nacional da Indústria (CNI) tem acompanhado e elogiado sua atuação e faço aqui esse registro. Somos gratos e esperamos que continue apoiando o setor privado, que é o verdadeiro responsável pela geração de emprego e renda”, acentuou.

O senador Sérgio Petecão, que é coordenador da bancada federal do Acre, mostrou-se sensível às pautas apresentadas. “Se não ouvirmos a iniciativa privada, nunca iremos avançar. Estou disposto a ajudar essa proposta do Fórum e das lideranças do setor produtivo no que estiver ao meu alcance”, garantiu o parlamentar.

Também estiveram na reunião os presidentes da Fecomércio, Leandro Domingos; da FAEAC, Assuero Veronez; da Federacre, Rubenir Guerra; do Sindigraf, José Afonso Boaventura; do Sindmóveis, Augusto Nepomucena; do Sinduscon, Carlos Afonso Cipriano; do Sindusmad; Thyago Barlatti; do Sincepav, Reginaldo Pontes; e outras lideranças empresariais e diretores da FIEAC. A proposta da plataforma será apresentada aos demais parlamentares federais e autoridades políticas do estado.