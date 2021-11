Dólar fecha a R$ 5,60 após aprovação da PEC dos precatórios em 1º turno

Presidente afirmou que ex-ministro concordou com troca no comando da corporação “desde que ocorresse após a indicação à vaga na Corte”…

O presidente Jair Bolsonaro afirmou à PF (Polícia Federal) que o ex-ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) teria concordado com a substituição do então diretor-geral da corporação, Maurício Valeixo, pelo diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) Alexandre Ramagem, desde que ela fosse feita depois de sua indicação a uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal).

A declaração de Bolsonaro consta em depoimento prestado à PF na noite de 4ª feira (3.nov.2021). A troca foi o estopim que levou o ex-juiz da Lava Jato a se demitir do governo em abril de 2020 e é a base da investigação sobre suposta interferência política do Planalto na PF.

“Que ao indicar o DPF (Delegado de Polícia Federal) Ramagem ao ex-ministro Sérgio Moro, este teria concordado com o presidente desde que ocorresse após a indicação do ex-ministro da Justiça à vaga no Supremo Tribunal Federal”, afirma a transcrição do depoimento de Bolsonaro.

O presidente também afirmou em outro trecho do depoimento que cobrou de Moro um maior “empenho” em investigações envolvendo Adélio Bispo e o porteiro do condomínio Vivendas da Barra. O funcionário disse ter visto o ex-policial militar Élcio Vieira de Queiroz afirmar que estava indo à casa 58 do conjunto, pertencente à família de Bolsonaro, no dia do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco. Vieira de Queiroz é réu pelo homicídio da ex-congressista.