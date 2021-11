Com Setti exonerado e Adjunto de Férias, PGE fica sem comando

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE/AC) está sem comando desde as primeiras horas desta quinta-feira, 4, quando a exoneração do procurador João Paulo Setti, do cargo de chefe da Instituição, foi publicada no Diário Oficial do Estado.

Na prática, o substituto automático deveria ser o procurador-geral adjunto, Leonardo Cesário, mas este se encontrava no gozo de férias antes da polêmica demissão do titular do cargo.

Com o titular e seu substituto afastados da função, decisões que antes passavam pelo crivo do Procurador-Geral deverão se acumular até o retorno do governador Gladson Cameli, que já sinalizou que revogará a exoneração de Setti.

Segundo fontes ligadas à PGE, diante desse vácuo, restaria a Rocha suspender as férias do procurador-geral adjunto, para que assuma a função por substituição legal, ou nomear um novo procurador-geral do Estado.

O ac24horas apurou que a priori, dentro da PGE a dúvida é saber quem estaria disposto a enfrentar o desgaste de aceitar a indicação do governador em exercício perante os colegas de classe, que já se manifestaram publicamente contra a exoneração de João Setti.