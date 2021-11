Além de demitir PGE, Rocha torna sem efeito 6 decretos de exoneração e nomeação de Gladson

Gladson Cameli cumpre agenda no Reino Unido até o dia 9 de novembro, onde participará da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 26, que será sediada em Glasgow, no Reino Unido, de 31 de outubro a 12 de novembro.

O governador Gladson Cameli (Progressistas) se reuniu nesta terça-feira, 2, em Londres, com o co-proprietário e diretor da Agência de Turismo Cazenove, Christopher Wilmot-Sitwell, para fortalecer as ações já desenvolvidas no trade turístico e do agronegócio sustentável do Acre. Cameli apresentou ao empresário os principais atrativos turístico do Acre. Como o turismo de base comunitária, o turismo religioso, o etno-turismo, além das experiências de agricultura familiar.

“Nós que moramos no Acre temos uma riqueza cultural e precisamos apresentar para quem nos visita a vivência desses modos de vida dos povos da floreta, da nossa rica região amazônica. E nosso objetivo por meio dessa agenda é proporcionar e apresentar essas valiosas experiências. Que é o peixe assado, o banho em nossos rios, a nossa farinha, galinha caipira. Precisamos mostrar isso para o mundo como uma oportunidade de negócio e melhoria de vida do nosso povo”, pontuou.

O governador foi recebido ainda nesta terça-feira, 2, pelo Embaixador do Brasil em Londres, Marco Farani e pelo Embaixador do Brasil em Londres, Sr. Marco Farani. Cameli presenteou o embaixador Farani com um produto feito em marchetaria, que é a arte do encaixe de madeiras em móveis, pisos, tetos.

Cameli enfatizou que fomentar o turismo de experiência no Acre é determinante para o fortalecimento da atividade. “Precisamos oferecer essa oportunidade para outros países, aliando as nossas tradições com a história, cultura e a nossa rica gastronomia. Por isso, estamos aqui para promover e divulgar a nossa região”.