Sérgio Moro, o justiceiro voltou e quer ser presidente!

Enquanto durou a Operação Lava Jato, o ex-juiz Sérgio Moro, da justiça federal do Paraná, se tornou a encarnação do combate à corrupção no Brasil. Foi aplaudido, ovacionado, exaltado, admirado e idolatrado por muitos. Recebeu prêmios da Globo e entidades internacionais.

Dilma foi impeachmada, Lula preso, Bolsonaro se tornou presidente. Moro abandonou a magistratura, se tornou ministro da Justiça com promessas de ir para o STF. Desentendeu-se com o presidente, foi exonerado indo embora para os Estados Unidos administrar a massa falida do que restou da construtora Norberto Odebrecht. Nesse ínterim, hackers criaram a Vaza Jato revelando o conluio entre Moro e procuradores do Paraná para incriminar Lula e o PT.

Voltou para o Brasil, se filiou ao Partido Podemos com o intuito de disputar a eleição para presidente da república ou uma vaga no Senado. O justiceiro voltou. Há quem goste dele, principalmente anti petistas e ex-bolsonaristas, além de outros políticos envolvidos em corrupção que a Lava Jato prendeu.

Pois é, o justiceiro voltou para disputar no voto com Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes e quem mais aparecer pela frente. Isto é, se não preferir o Senado, que seria o mais fácil e confortável na sua condição de paladino da justiça.

. Não se vê mais jovens participando e debatendo a política; o que se vê são políticos já calejados querendo se manter no poder e eleger os parentes.

. A crítica é ao sistema e não às pessoas!

. Entendes, Macunaíma!

. Ninguém se pergunta:

. É certo um político se eleger prefeito, governador, presidente, senador, deputado federal ou deputado estadual e querer colocar toda a família em cargos eletivos como eles estão às custas do erário ou das instituições públicas?

. Responda depressa:

. Uma prefeitura é uma instituição pública ou privada?

. Como disse:

. É apenas uma pergunta para reflexão; perguntar não ofende!

. Ofende?

. Vereador, coitado, o único esforço é para colocar um parente no Conselho Tutelar ou na presidência de um bairro.

. Fui o primeiro a dizer na COLUNA que o sonho do senador Sérgio Petecão de ser governador casa com a ideia de o PT eleger Jorge Viana senador.

. Justa a fome com a vontade de comer.

. O discurso da terceira via é o mais bonito, mas não tem votos, ninguém acredita, não embarca numa canoa furada dessas.

. A disputa sempre polariza.

. Quem irá polarizar com Gladson?

. Petecão? Mara Rocha? O Dr. Jenilson Leite ou o professor David Hall?

. Façam suas apostas, senhores!

. Chove! Chove, mas o rio não enche.

. Mas vai encher, olha as mangueiras carregadas.

. Bom dia!