Polícia prende suspeito de ter sido o “cabeça” de assalto com refém em Mâncio Lima

O procurador-geral da PGE do Acre, João Paulo Setti, por meio de nota, reagiu com surpresa em relação à sua exoneração comunicada pelo vice-governador Major Rocha (PSL) no início da manhã desta quarta-feira (03).

Na nota, Setti salientou que recebeu a notícia com surpresa e certa indignação, mas que acatará as decisões das autoridades instituídas pelo povo. “Mesmo não entendendo tal atitude, como servidor público e cidadão é meu dever acatar as decisões das autoridades constituídas e continuar trabalhando pelo bem do Estado do Acre. Sigo honrando o nosso Estado e procurando contribuir com o governador Gladson Cameli, nessa árdua missão de melhorar a vida do nosso povo. Sigo defendendo e confiando nas instituições da Justiça”, afirmou.

Uma coletiva foi marcada para às 10:30 de hoje para Rocha anunciar a decisão, que ocorre após o titular do cargo, o governador Gladson Cameli, se ausentar do Estado para participar da COP 26, na Escócia. A expectativa de Rocha é que o procurador-geral adjunto assuma a titularidade interinamente da PGE.

Na semana passada, ao Blog do Jornalista Luis Carlos Moreira Jorge, o Crica, Rocha já havia adiantado que não teria nenhum problema em exonerar secretários de Estado, sinalizando que tomaria algum tipo de decisão. Mas ontem, da Europa, o governador Gladson Cameli (Progressistas) afirmou que não acreditava em nenhuma ação de Rocha em relação a exonerar secretários.