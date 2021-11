Lei Maria da Penha fará parte do conteúdo de escolas no Acre

Um estudante de 11 anos foi atropelado na manhã desta quarta-feira, 03, em via pública, enquanto trafegava em sua bicicleta na BR-364, no bairro do Belo Jardim, no 2° distrito de Rio Branco.

Segundo informações de familiares, o adolescente estava transitando em sua bicicleta na ciclovia com destino à escola, quando inesperadamente se desequilibrou e caiu, vindo a bater com sua bicicleta na lateral de uma carreta que trafegava no sentido Porto Velho-Rio Branco. Com o impacto, o adolescente bateu a cabeça e desmaiou.

Populares que passavam pelo local acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o estudante ao Pronto Socorro de Rio Branco. Segundo o Médico Eduardo do SAMU, o adolescente sofreu uma fratura na perna direita, corte na cabeça e na mão, sangramento pelo ouvido e encontra-se em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. O motorista da carreta permaneceu no local e juntamente com familiares fizeram um acordo. Em seguida, a carreta foi removida do local do acidente.