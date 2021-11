Alunos do interior do Acre ficam sem merenda no retorno das aulas presenciais

Alunos do 1º ao 5º ano da Imaculada Conceição, localizada na cidade de Feijó, interior do Acre, ficaram sem merenda escolar nesta quarta-feira, 3, justamente no dia que marca o retorno das aulas presenciais na instituição de ensino público. Por esse motivo, as aulas ocorreram somente na metade do horário normal, até às 9 horas no período da manhã e até às 15 horas da tarde.

A secretaria estadual de educação confirmou o problema ao ac24horas, destacando o que ocorreu para que não houvesse comida aos estudantes. “Não recebemos os detalhes até o momento. Fomos informados que houve falha realmente na logística de distribuição do armazém de Tarauacá para as escolas de Feijó”, esclareceu a assessoria de imprensa da SEE.

Um professor da escola denunciou o caso por meio de comunicado divulgado nas redes sociais. O deputado estadual Edvaldo Magalhães levou o caso para a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) na sessão desta quarta, alertando para a irresponsabilidade da secretaria.

À reportagem, a secretaria informou que os insumos são enviados de Rio Branco para o armazém de Tarauacá, responsável pela distribuição nas escolas dos municípios pertencentes àquela regional. “A equipe da Divisão de Merenda Escolar ainda está no levantamento de mais detalhes, além de outras informações”, concluiu.

O presidente do Partido dos Trabalhadores no Acre emitiu nota repudiando o caso. “As escolas estão paradas há quase dois anos e a secretaria de educação não se preparou para voltar às aulas presenciais! Foram milhões economizados nos últimos quase dois anos que ninguém sabe onde foi parar”, declarou Cesário Campelo Braga.