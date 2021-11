Terça de Finados será de tempo instável, mas quente e com chuvas passageiras

Diversos dados demonstram que o homem é muito mais descuidado com sua saúde do que as mulheres. Um exemplo principal é em relação à saúde preventiva. A grande maioria dos homens só procura atendimento de saúde quando já estão doentes, o que, em muitos casos, prejudica o tratamento. Resultado é que as estatísticas mostram que este é um dos fatores que contribuem para que os homens vivam em média 7,2 anos a menos do que as mulheres.

Conscientizar os homens da importância da saúde preventiva para uma melhor qualidade de vida é o objetivo da programação do Novembro Azul, mês dedicado à saúde do homem.

Este ano, com a diminuição da pandemia vai ser possível a volta de atividades presenciais para tentar convencer os homens dos cuidados com a saúde. De acordo com Rejane Maciel, chefe do núcleo de saúde do homem na Sesacre, a programação do mês já está praticamente fechada. “Estamos trabalhando, mesmo no feriado, para confirmar toda a programação até esta quarta. Este ano, as atividades estão sendo desenvolvidas em parceria com o setor que cuida do combate à diabetes, já que a doença é um dos principais resultados da falta de atenção do homem com sua saúde”, afirma Rejane.

A abertura da programação acontece na próxima segunda-feira, 8, às 9 horas no Hall da Sesacre. Ao longo da semana, serão concedidas entrevistas a veículos de comunicação diversos, palestras, uso da ferramenta do Telesaúde para levar informações sobre o tema a todos os municípios.

Um dos destaques da programação acontece no próximo dia 12 de novembro, no Via Verde Shopping, onde serão oferecidas vacinas, teste rápido, teste de glicemia, aferição de pressão e Exame de PSA.