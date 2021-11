Governo do Acre adere campanha Novembro Azul em combate ao câncer de próstata

Uma confusão no Bar do Nunes na madrugada do último domingo, 31, em Sena Madureira terminou com denúncia de agressão e homofobia por parte da mulher trans, Ariana Maia, contra um policial militar.

Em conversa com o ac24horas, Ariana contou como teria acontecido a confusão. Ela admite que tudo começou a partir de uma brincadeira com uma colega. “Eu e minha amiga, a gente tem uma brincadeira de puxar o cabelo uma da outra. A gente simula uma briga séria, a gente não rir e faz como se fosse de verdade. Fizemos essa brincadeira lá no bar. Ele viu, foi lá onde a gente tava e pediu pra eu parar de brigar, se não ele iria me botar pra fora. Quando eu levantei os olhos e olhei nos olhos dele, já fui agredida e caí no chão. Quando eu me levantei, eu fui em cima dele, um outro amigo chegou e já me deu uma “voadeira” e eu desmaiei”, diz Ariana que conta também que não lembra de muita coisa porque tinha bebido.

O homem acusado das agressões é o Policial Militar Wanderson Santiago, que apesar de ser de Sena, trabalha em Manoel Urbano. Ele conta que estava de folga e narra uma história diferente de Ariana. “Eu não sou homofóbico. O que aconteceu foi que essa mulher começou a derramar cerveja na cabeça dessa outra moça e tinha um rapaz que tava com elas e pediu pra elas pararem. Em um momento, a moça que parecia estar sendo agredida deu às costas para a Ariana. Foi no momento em que ela puxou o cabelo da moça com toda força. Eu vi aquilo, fui lá e apenas afastei as duas. Até o momento em nem sabia que se tratava de uma mulher trans. Ela simplesmente me empurrou, eu a empurrei de volta e ela simplesmente meteu a mão no meu pescoço, tanto que rasgou a minha blusa e eu simplesmente revidei. Quis vir pra cima de novo e eu e meus amigos contivemos e colocamos ela para fora do bar”, se defende.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar de Sena Madureira que informou que aguardará o resultado da investigação pela Polícia Civil, mas que no momento não há porque se manifestar, já que no momento do acontecimento, o PM estava de folga e não foi usada arma da corporação.