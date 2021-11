Azul tentará compra da Latam Airlines até o final do mês, diz fundador

Com a estratégia de fomentar a economia local dos municípios do Acre, fornecendo subsídios técnicos e de gestão aos empreendedores que foram atingidos com o advento da pandemia, o Sebrae no Acre percorre desde 2020 os municípios acreanos em parceria com outras instituições, atendendo os pequenos negócios.

Para entender e identificar os principais gargalos destes empreendedores o Sebrae no Acre em parceria com o SENAC realizaram um diagnóstico que gerou um relatório com as principais necessidades de cada município. De posse destas informações foi iniciada uma segunda etapa que é a de intervenção, ou seja, o Sebrae e instituições parceiras levam produtos e soluções para o empresariado local .

Santa Rosa do Purus foi o único município que não foi visitado em 2020. Então do período de 25 a 28 de outubro uma equipe técnica do Sebrae esteve no local. A coordenadora de atendimento do Sebrae no Acre, Sandra Veiga, estava na equipe que foi ao município e falou deste trabalho.

“Nós levamos atendimento, orientações, soluções, realizamos formalizações e palestra sobre o Microempreendedor Individual que reuniu mais de 30 pessoas. Percorremos o comércio para entender a realidade dos empreendedores e isso é muito gratificante porque entendendo melhor a situação local é que trabalhamos com mais segurança no planejamento de melhorias para o município”.

Um dos problemas locais identificados foi a dificuldade de acesso ao crédito. Para isso, o Sebrae no Acre em parceria com o Banco da Amazônia, Banco do Brasil e Caixa Econômica realizaram palestras e rodadas de créditos atendendo a população. A Secretária de Planejamento de Santa Rosa, Marcia Maria, falou da importância destas ações. “A oportunidade de poder se formalizar aqui no município, foi muito importante, isso trás mais segurança aos empreendedores, organiza o comércio e incentiva mais pessoas a ter seu próprio negócio. A presença dos representantes das instituições financeiras também foi muito importante, isso foi a primeira vez que aconteceu aqui no município”.