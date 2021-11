Mutirão  Nacional de Negociação de Dívidas começa hoje

Em Rio Branco, mais de 1,3 mil formados no exterior fizeram a prova em setembro.

Os gabaritos e os resultados finais da prova escrita objetiva

Inep divulga gabarito do Revalida 2021, além do padrão de resposta e dos resultados provisórios da prova discursiva da primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2021 estão disponíveis no Sistema Revalida. Os dados foram publicados na plataforma pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os participantes que desejarem interpor recurso ao resultado provisório da prova discursiva poderão fazê-lo até o dia 1º de novembro, por meio do Sistema Revalida. As solicitações de recurso devem conter questionamentos relacionados apenas às respostas definidas para o padrão de respostas.

A banca corretora do exame analisará todos os pedidos. Os resultados das análises serão divulgados no sistema do exame, no dia 19 de novembro, juntamente com o resultado final da primeira etapa do Revalida 2021.

Será considerado aprovado na primeira etapa do exame o participante que alcançar, no mínimo, 90 pontos de um total de 150. A pontuação final será correspondente à soma da nota obtida nas provas objetiva e discursiva. Somente os participantes aprovados poderão inscrever-se na segunda etapa do Revalida (prova de habilidades clínicas), cujas diretrizes, procedimentos e prazos serão publicados posteriormente em edital específico.

Aplicado pelo Inep desde 2011, o Revalida busca subsidiar a revalidação, no Brasil, do diploma de graduação em medicina expedido no exterior. É composto por duas etapas (teórica e prática) que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade (saúde coletiva). As referências do Revalida são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional.

O objetivo do exame é avaliar as habilidades, as competências e os conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Apesar de ser aplicado pelo Inep, o ato de apostilamento da revalidação do diploma é uma atribuição das universidades públicas que aderem ao instrumento unificado de avaliação representado pelo Revalida.

Acesse o gabarito final aqui https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/revalida/gabaritos-da-1a-etapa-do-revalida-2021-estao-disponiveis