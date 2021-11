Maiorias das gestantes no Acre preferem dar à luz pelo parto normal; 23% optam pela cesárea

Estudo feito pelo Trocando Fraldas com mais de 5.000 mulheres no País entre 11 e 19 de outubro de 2021 indica que 77% das acreanas grávidas preferem o parto normal à cesárea.

O ranking é liderado por Alagoas, onde 81% das mulheres preferem o parto normal. Paraíba está na última posição, com 51% das gestantes optando por essa modalidade de dar à luz.

O nascimento de um bebê pode ocorrer de duas formas, com parto normal ou com cesariana. No parto normal, que é considerado a única forma natural para dar à luz, o bebê nasce passando pelo canal vaginal. E na cesariana, que é uma cirurgia, o obstetra faz um corte na região abdominal para o nascimento do bebê.

Conforme constatado no mais recente estudo, 32% das brasileiras preferem o parto cesárea. Principalmente as mulheres acima dos 35 anos, com 48% das entrevistadas. Além disso, as mulheres que já têm filhos, preferem mais a cesárea, 37%, do que as que ainda não tem, 24%.

A ANS, realiza, há mais de uma década, um trabalho contínuo para a promoção do parto normal e a redução do número de cesarianas desnecessárias na saúde suplementar. Segundo eles, a decisão sobre qual o tipo de parto mais adequado precisa ser compartilhada entre o médico, a gestante e sua família. O profissional deve fornecer informações sobre a situação clínica da mulher e os riscos e benefícios envolvidos em cada escolha para ajudá-la na tomada de decisão. Deve, também, orientar a futura mãe sem influenciá-la, compartilhando com ela a responsabilidade sobre o assunto.

Porém, também constatamos em nosso estudo que 18% das brasileiras tiveram ou têm uma cesárea agendada antes de completar 39 semanas de gestação. Principalmente as mulheres dos 35 aos 39 anos, com 30% das entrevistadas.

Goiás é o estado em que mais mulheres têm ou tiveram cesárea agendada antes de 39 semanas, com 31% das entrevistadas.

Em São Paulo e em Minas Gerais, 18% tiveram uma cesárea agendada. Enquanto no Rio de Janeiro, o percentual é de 17%.

O Amapá é o estado com o menor percentual de cesáreas agendadas antes de 39 semanas, com 5% da população.

O estudo pode ser acessado em https://www.trocandofraldas.com.br/estudo-parto-cesarea/