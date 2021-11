Gladson busca reunião com investidores para tentar exportar café e produtos indígenas à Europa

O governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou ao ac24horas nesta segunda-feira, 1° de novembro, que deverá participar ainda nesta semana de uma reunião com alguns investidores europeus para tratar da exportação de produtos feitos no Acre.

Cameli está em Londres, no Reino Unido, participando da 26ª Conferência das Nações Unidas, a COP-26, que ocorre na cidade escocesa de Glasgow. Segundo Cameli, a reunião será intermediada pelo embaixador do Reino Unido no Brasil, Peter Wilson. “Eu terei reunião com embaixador e com investidores de café, a ideia é incentivar eles a investir aí no Acre trazendo café para a europa. Boi dizer que nosso café é muito melhor que o deles. Além disso, vamos buscar parcerias para o comércio indígena, se possível, comercializar o artesanato”, comentou.

O chefe do executivo acreano destacou que outra pauta da agenda na Europa é buscar fortalecer o ecoturismo indígena do Estado. “Temos uma cultura rica e vamos aproveitar para convidar eles a estarem ao conhecendo as aldeias, isso gera emprego e renda”, ressaltou.

Sobre o evento que está ocorrendo no Reino Unido, com a participação de representantes de mais de 200 países, Gladson reforçou que o evento é importante para mostrar que o Acre está presente nesse assunto de interesse mundial. “Trata-se de uma reunião global para unir forças e decidir o futuro do nosso planeta, e o Acre tem fator importante nisso”, argumentou.

Na ocasião, todos devem apresentar seus planos para o corte de emissão de gases e discutirão estratégias para a redução de impactos ambientais.