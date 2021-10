Chuvas de outubro não tiraram rios do Acre de estado crítico

Os vereadores da Câmara de Rio Branco (CMRB) aprovaram nesta sexta-feira, 29, às 15 horas, em sessão extraordinária, por 9 votos a 2, o pedido do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), acerca da viagem do gestor para a Europa. A votação ocorreu sob os olhos do chefe da Casa Civil, Valtim José e do articulador político do prefeito, Helder Paiva.

Os únicos que votaram contra a viagem do prefeito foram os vereadores Emerson Jarude (MDB) e Michelle Melo (PDT). Os vereadores: Raimundo Castro (PSDB), Antônio Morais e Raimundo Neném, ambos do PSB, Rutênio Sá (Progressistas), Arnaldo Barros (Podemos), Francisco Piabá (DEM), Joaquim Florêncio (PDT), Hildegard Pascoal (PSL), Célio Gadelha (MDB). I

Segundo o ofício encaminhado, o prefeito de Rio Branco e o secretário de meio ambiente, Normando Sales, embarcam neste domingo, 31, e retornam apenas no dia 9 de novembro.

Os gestores participarão da Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas, a COP-26, em Glasgow, na Escócia, mas antes farão uma parada na Alemanha, para uma visita técnica à fábrica da Mercedes Benz, na cidade de Stuttgart, na Alemanha, e cumprirão também uma agenda oficial com o Presidente do ICLEI (Governo Locais pela Sustentabilidade) e a prefeita, Katja Dörner, da cidade Bonn na Alemanha, sobre assuntos relacionados à sustentabilidade.

Durante a votação, houve críticas e também defesas a viagem do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, para Europa. Os oposicionistas Emerson Jarude (MDB) e Michelle Melo (PDT) descascaram contra a viagem do gestor para fora do país.

Em suas respectivas falas, os parlamentares questionaram qual seria a utilidade da viagem e o retorno para o povo de Rio Branco.

“Bocalom quer viajar para a Alemanha e o Reino Unido com o dinheiro dos nossos impostos. Não haveria problema nenhum se essa viagem fosse feita com recursos próprios. Nós vivemos uma realidade muito distante dos grandes centros, nós temos 80% da população acreana, que vive com menos de um salário mínimo. A pergunta que eu faço é: qual é o benefício dessa viagem? Que será custeada pela população mais pobre. É de suma importância que essa Câmara rejeite essa viagem. Uma agenda de trabalho sem sentido para quem não consegue fazer o básico na gestão”, afirmou Emerson Jarude.

“Não estou de acordo em mover a máquina pública e ter uma sessão extraordinária para autorizar a viagem do prefeito que não cuida das coisas básicas da cidade para ir para a Europa. É brincar com os vereadores e com o povo! Ele tem que ter mais respeito pelos rio-branquenses e ficar na cidade para cuidar das ruas, arrumar o transporte público e ver se consegue garantir remédio para pressão alta nos postos que estão em falta”, salientou Michelle Melo.

“O Governo vai com uma comitiva e não teve esse alarde todo. Nessa viagem, só vai o prefeito e o secretário, e eles vão em busca de tecnologia novas e experiências para o meio ambiente. Se pôde no governo, pôde no município”, afirmou Antônio Morais (PSB) ao sair em defesa do prefeito.