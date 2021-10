Oposição conversa e alianças podem acontecer

CONVERSANDO ontem com um dos políticos mais experientes do Acre, este fez um comentário que não está fora da realidade. Na sua visão, se os dirigentes dos partidos apertarem muito o torniquete do governador Gladson por uma solução, para a difícil equação do Senado, com cinco candidatos do seu grupo, ele pode chutar o balde, dizer que, por causa da falta de consenso entre os postulantes vai apoiar a todos, ou então, escolher um e bradar que, quem quiser lhe seguir na campanha da reeleição que que o siga.

Ele ponderou durante a conversa que não será pelo apoio deste ou daquele político que ele vai deixar de ganhar ou perder a eleição. “Quem vai votar pela reeleição do Gladson; vai votar, independente, de quem estiver ao seu lado. O voto para o governo é pessoal, o resto é penduricalho”, destacou.

Citou como exemplo a recente posição do Gladson na eleição para a prefeitura da capital, quando pela falta de um nome de unidade; deu meia volta e foi apoiar a prefeita Socorro Neri para mais um mandato. “Não duvido que ele possa repetir este script”, enfatizou o político em tela. E, completou a fonte que, o Gladson Cameli é um político diferente por não precisar do cargo para viver confortavelmente, poderia estar muito tranquilo em Manaus, gerindo as empresas do pai, que estão entre as maiores da do Amazonas, e por isso não depende da política.

Ouvi o velho amigo no alto da sua experiência, e lhe disse uma frase: – “na política, não duvido de nada; nem que boi possa voar”. E, ponto.

EM QUAL DOS DUARTE ACREDITAR?

O DEPUTADO ROBERTO DUARTE (MDB) deixou todos na dúvida na sua última entrevista. Foi um dos maiores críticos do governo do Gladson na ALEAC, sob argumento de não ser um bom gestor. E, agora, anuncia que vai apoiar a reeleição do Gladson. Em quem acreditar: no Duarte da ALEAC ou no Duarte de hoje? E, o que fez mudar rápido de ideia em relação ao governador?

QUEM CASA COM A VIÚVA…

NOVA ALTA da gasolina e do diesel. E, o aumento do gás bate na porta. É uma desculpa esfarrapada se debitar a culpa aos governos do PT. Quem governa o país agora é o Bolsonaro, ele é que tem de resolver este problema, pois, diz o ditado: – Quem casa com a viúva, cria os filhos.

VALER QUASE NADA

COM A INFLAÇÃO galopante, preços da carne e dos demais alimentos em alta constante; o botijão com gás, também, disparando nos preços; quando as famílias receberem os 400 reais prometidos pelo Bolsonaro, vai dar mal para comprar uma boa cesta básica.

NUNCA PROMETEU

UM ASSESSOR do senador Petecão (PSD) garantiu ontem ao BLOG de que, ele nunca prometeu que faria uma aliança com o PT para a disputa do governo. Registro.

TERÁ QUE TER BALA NA AGULHA

PERGUNTEI ontem a um amigo do deputado do PODEMOS, se o partido estava coeso no apoio à candidatura do ex-deputado Ney Amorim (PODEMOS) a deputado federal. Resposta: “Depende, se tiver bala na agulha vou apoiar; se não tiver, eu vou apoiar um nome de outro partido”.

PLANTAR BANANEIRA NA CHINA

NA POLÍTICA, existe uma máxima de que quando se trata de preservar o seu mandato, o parlamentar manda a ideologia e o partidarismo plantar bananeira na China.

ÉTICA PARTIDÁRIA

O LÍDER do governo na ALEAC, deputado Pedro Longo (PV), saiu na defesa dos deputados federais Flaviano Melo (MDB) e Mara Rocha (PSDB); acusados de superfaturar obras com suas emendas, o que disse ser falso. É bom, quando a ética fica acima dos interesses políticos.

O PROBLEMA É A CHAPA

A EMPRESÁRIA Charlene Lima, presidente regional do PTB, deve disputar um mandato de deputada federal, em 2022. Bom nome. O problema é saber se o seu partido terá uma chapa competitiva, para chegar aos 57 mil votos.

ANOTE ESTE NOME

1 – JERFSON, O PURURUCA, primeiro suplente de deputado, é um dos nomes mais fortes na chapa do PSD para a ALEAC. Faz uma campanha redonda e organizada.

TENHO QUE SER JUSTO

A PMRB está fazendo um trabalho de qualidade de tapa- buraco e recuperação de trechos de ruas, na região dos bairros Morada do Sol e Adalberto Aragão, pude comprovar ontem ao passar por estes locais. Ponto para o prefeito Tião Bocalom; lhe crítico, mas procuro ser justo.

PRETO NO BRANCO

QUERO ver o preto no branco. Formar chapa mequetrefe para deputado federal, qualquer partido forma; mas montar uma chapa com nove nomes competitivos, o buraco é mais embaixo. Tem dirigente político blefando.

NOME A SER BATIDO

JORGE VIANA (PT) é o nome visto para ser batido apontado pelos seus adversários candidatos ao Senado.

VER SE VALEU O MISTÉRIO

O PT faz mistério sobre os nomes das suas chapas para deputado federal e deputado estadual. Com tanto mistério, vamos ver se esta montanha vai parir um leão ou um rato. Estamos bem perto de saber que bicho vai dar.

NOMES DE QUALIDADE

O QUE é positivo nesta disputa da única vaga do Senado é que, os concorrentes possuem boa qualificação profissional. Não existe um nome desqualificado no jogo.

É PARA VALER?

CHEQUEI com vários ocupantes de cargos de confiança no governo do estado, se foram notificados que terão que deixar os cargos em dezembro. Só souberam da notícia pela entrevista do governador Gladson. É para valer?

NINGUÉM DE EXPRESSÃO

A CHAPA para deputado estadual do PP será bastante forte, mas em compensação, não se conhece um nome com alta densidade eleitoral para a Câmara Federal.

CALO DA SAÚDE

É UM SECRETÁRIO DA SAÚDE se sucedendo, e nenhum consegue resolver a situação humilhante a que são submetidos os pacientes que precisam do TFD, para procurar tratamento de saúde fora do Acre.

ESTRAGO INTERNACIONAL

A CPI DA COVID pode até não render nenhuma medida judicial que acabe em punição do presidente Bolsonaro, mas já fez um estrago político grande na sua imagem no país e internacionalmente.

FRASE MARCANTE

“O sábio não diz o que sabe e o tolo não sabe o que diz”.