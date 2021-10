Influencer acreana bomba nas redes sociais ao ser parabenizada por Neymar no dia de seu aniversário

Ainda que o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), tenha comemorado o primeiro dia de circulação de ônibus com redução no valor da passagem, nesta quarta-feira, 27, as empresas do transporte coletivo da capital acreana ainda não receberam nenhuma parte do subsídio acordado com o poder público municipal para que possa pagar os trabalhadores do sistema.

De acordo com o representante do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do Estado do Acre (Sindcol-AC), Aluízio Abade, não foi realizado nenhum tipo de repasse ainda para as empresas do transporte coletivo. “Foi votada a lei, ajustada a redução de tarifa, mas não foi nada repassado para as empresas”, afirma.

O acordo ainda segue em aberto. “A prefeitura ainda está nos trâmites internos do município. Não foi repassado nada para o sistema coletivo”, declara Abade. Desde o início da manhã desta quarta-feira, os ônibus estão cobrando R$ 0,50 a menos na tarifa, mesmo sem estar com o subsídio quitado para que seja repassado aos trabalhadores.

O chefe de gabinete da RBTrans afirmou ao ac24horas que a prefeitura está seguindo os trâmites da lei. “Neste momento uma comissão está sendo nomeada para aferir e acompanhar os pagamentos. Essa comissão, que inclusive é composta pelos vereadores Adailton Cruz e Samir Bestene, irá se reunir amanhã (quinta-feira) às 08h para analisar todos os documentos, e se estiver tudo conforme diz a lei, iremos fazer o repasse ao Sindcol”, garantiu Randerson Braña.