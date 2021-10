Decisão do PP, leva MDB a procurar Rocha e alternativas 

A decisão do PROGRESSISTA de fechar questão na chapa majoritária tendo como cabeça o governador Gladson Cameli, Alysson Bestene como provável vice e a senadora Mailza Gomes candidata à reeleição, levou uma comissão da executiva do MDB a procurar novas alianças para as eleições de 2022.

Entre os membros da comissão que vem buscando alternativas majoritárias, ou seja, candidato a governador, estão o secretário-geral do MDB, ex-prefeito Aldemir Lopes, o ex-deputado Adalberto Ferreira e o ex-deputado federal João Correia.

Uma fonte do partido revelou à COLUNA que o primeiro encontro aconteceu essa semana com o vice-governador major Rocha (PSL), que deverá assumir a direção do partido que surgirá da fusão do PSL com o DEM, o União Brasil de caráter antibolsonarista.

O encontro com o vice-governador major Rocha, segundo a fonte do MDB, aconteceu com a anuência do presidente da sigla, deputado federal Flaviano Mello. O MDB avalia que sua participação no governo é mínima e deseja espaço na chapa majoritária de Gladson, Mara Rocha, Petecão ou qualquer outro candidato que seja viável para o partido.

. Tucanos do Acre se preparando para votar nas prévias do partido que acontecerá de forma on-line;

. Será através do APP do partido.

. E vamos nós!

. A decisão de alguns dos dirigentes do PROGRESSISTA de lançar uma chapa pura sangue para 2022, alegrou o coração dos petistas que começam a se animar ainda mais com o espatifado no agrupamento político que venceu as eleições em 2018.

. O PT, por enquanto não quer briga com ninguém, faz uma oposição meia boca ao governo do estado.

. Na verdade, quem mais se expõe é o Cesário Braga, que nem mandato tem!

. Por outro lado, pesquisas internas e externas indicam Gladson bem na dianteira e Jorge Viana logo mais abaixo para o Senado.

. Interessante é que o PT vai mal porque a rejeição é alta, mas quando se fala em Jorge Viana a coisa muda.

. Tem mais:

. Quando as pessoas se referem a Jorge Viana se referem ao ex-governador e não ao ex-senador;

. Para o bom observador, eis a explicação.

. Entendes, Macunaíma.

. Esta semana alguém dizia:

. Tem PROGRESSISTA que não quer eleger a senadora Mailza Gomes, quer derrotar o governador Gladson Cameli.

. O que as mágoas não fazem, meu Deus!

. A caminho de Brasiléia, bom dia!