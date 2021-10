Estudantes de medicina de Cruzeiro do Sul denunciam irregularidades em faculdade particular

Com vistas no orçamento de 2022 do governo federal, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, buscou em Brasília na última terça-feira (26), recursos para investir na pavimentação de ruas, na saúde, cultura, esporte, agricultura e nas áreas de turismo e meio ambiente do município.

Ele esteve com os senadores Márcio Bittar (PSL) e Sérgio Petecão (PSD), que se comprometeram em garantir emendas especiais e de bancada.

O gestor também foi aos gabinetes dos deputados federais Perpétua Almeida (PCdoB), Flaviano Melo (MDB), Mara Rocha (PL), Léo de Brito (PT), Vanda Milani (Solidariedade), Alan Rick (DEM) e Jesus Sérgio (PDT) e apresentou as principais demandas de Cruzeiro do Sul. Destacou a necessidade de investimentos na infraestrutura do município com pavimentação de novas ruas e recuperação da malha viária urbana. O objetivo é deixar uma marca positiva no aspecto visual da cidade, com ênfase na vocação turística de Cruzeiro do Sul.

“Esses recursos vão possibilitar à nossa gestão dar um grande avanço no próximo ano, já que todos os recursos destinados serão liberados em 2022. Só tenho a agradecer aos parlamentares por nos receberem as demandas da nossa gestão e da população de Cruzeiro do Sul”, disse o prefeito

Zequinha também esteve no Ministério do Desenvolvimento Regional, e na Caixa Econômica Federal para tratar de financiamento de casas populares que ele pretende construir em Cruzeiro do Sul.