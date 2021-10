Via Verde Shopping registra o menor volume de vendas na região Norte

As vendas nos shoppings da região Norte registraram crescimento de 24,7% em agosto deste ano quando comparadas com o mesmo mês do ano passado, segundo dados de monitoramento da Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), que mostram a retomada do setor e a volta do consumidor às compras.

A forte recuperação do setor na região é constatada ainda quando os números são confrontados com os do mesmo período de 2019 e atingem uma alta de 21,2%. No entanto, no Acre, que possui apenas um shopping center na lista da Associação, o via Verde Shopping, os dados não acompanham os índices da maioria dos demais estados.

Em setembro deste ano, Tocantins (11%), Roraima (10%), Amazonas (7%), Pará (6%) e Amapá (2%) registraram nos seus shoppings uma proporção de vendas superior à média regional. Apenas o Acre (-18%) e Rondônia (-17%) ficaram abaixo dos números constatados na região.

Os números da ABRASCE indicam que, ainda em setembro de 2021, em cinco dos sete estados da região os shoppings seguiram a tendência de recuperação. Tocantins teve a maior recuperação com uma alta de 17%, seguido por Rondônia (13%), Pará (12%), Amapá (7%) e Roraima (5%). Apenas o Acre (-8%) ficou com faturamento abaixo do período.

Levantamento inédito

Os dados foram obtidos por meio do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) e as análises elaboradas pela ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping Centers) contemplam apenas o varejo físico. O recorte regional permite uma melhor compreensão da recuperação econômica do setor.

O presidente da ABRASCE, Glauco Humai, acredita que com a divulgação dos dados investidores e empreendedores poderão ter uma maior imersão sobre o setor e planejar suas ações. “Eles permitem um diagnóstico mais preciso da realidade local, ajudando a prever tendências e a estimular investimentos e novos negócios para os shoppings e todo o varejo”, afirmou.

Dia das Crianças

A ABRASCE também divulgou os resultados das vendas da semana que antecedeu o Dia das Crianças (04 a 10/10) comparados aos da semana imediatamente anterior (27/09 a 03/10). As maiores taxas de crescimento foram registradas no Tocantins (22,8%), Amazonas (22,3%) e Amapá (20,2%). A menor taxa de crescimento foi observada no Acre (1,9%).

Quando comparado a semana do dia 4 a 10 de outubro com a semana equivalente do mês de setembro (de 6 a 12), as maiores taxas de crescimento de vendas foram registradas em Tocantins (18,2%), em Roraima (15,3%), Amazonas (12,7%), Amapá (12,4%) e Rondônia (11,7%). As menores taxas, do período, foram observadas nos estados do Pará (1,6%) e do Acre (3,6%).

Com informações da Assessoria de Imprensa da ABRASCE (FSB Comunicação).