Três pessoas, incluindo idoso, são feridas a tiros em discussão de trânsito

O idoso Gilmar Carlos Pinheiro, de 62 anos, um homem identificado como Valcir Tavares de Souza, de 36 anos, e Marcelo da Silva Lopes, de 27 anos, foram feridos a tiros durante uma discussão no trânsito no final da tarde dessa quarta-feira, 27, no Ramal do Cacau, localizado no quilômetro 86 da BR-364, na zona rural do município de Sena Madureira.

Segundo informações da polícia, o idoso Gilmar, um motorista de caminhão e um policial aposentado que fazia a segurança, trafegavam no caminhão pelo ramal, sentido da BR-364, quando passaram em velocidade por um casal em uma motocicleta.

Já na saída do ramal, o condutor do caminhão percebeu que iria chover e parou o veículo para proteger a carga. O casal que foi ultrapassado pelo motorista do caminhão parou a motocicleta e perguntou se ele estava “doido” em passar em velocidade pela moto. Em seguida, avisou ao motorista que iria voltar.

Após alguns minutos, enquanto a carga do caminhão era ajeitada, Valcir, Marcelo e mais dois homens não identificados, em duas motocicletas, chegaram até aonde o caminhoneiro estava e efetuaram vários tiros na direção das três pessoas que estavam no caminhão.

Durante a ação, o policial aposentado reagiu e feriu o motociclista Valcir com um tiro nas costas que transfixou o corpo na região do peito. Já o garupa, Marcelo, foi ferido com um tiro nas costas. O ajudante do caminhoneiro, o idoso Gilmar, foi atingido com um tiro nas nádegas durante a troca de tiros. Após a ação, os dois homens nãos identificados e os dois feridos (Valcir e Marcelo) fugiram do local nas duas motocicletas.

Três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e interceptaram os veículos que traziam Valcir e Marcelo para Rio Branco. Foram prestados os primeiros atendimentos e Valcir e Marcelo foram encaminhados em estado de saúde grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Já o idoso Gilmar Carlos foi encaminhado em uma caminhonete L-200 de cor prata ao Pronto-Socorro em estado de saúde estável. No hospital, o policial aposentado acionou a Policia Militar e em seguida registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Flagrantes (Defla).

Familiares de Valcir e Marcelo relataram à reportagem do ac24horas que não houve troca de tiros durante a discussão e o homem que estava com o caminhoneiro atirou nas supostas vítimas. O policial aposentado informou que os quatros homens que chegaram nas duas motocicletas já chegaram atirando e que se não tivesse reagido, eles teriam os matado. O caso será investigado pela Polícia Civil.