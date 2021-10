Nicolau defende diálogo e unidade do PP com aliados

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior (PROGRESSISTAS), defende um amplo entendimento entre o PP e os partidos aliados com vistas a eleições de 2022. Para ele, na briga perdem todos. O importante é manter o diálogo para garantir a unidade que pode levar o mesmo grupo político ao permanecer no poder. Considera que o governador Gladson Cameli vem realizando um excelente trabalho sendo, inclusive, bem avaliado.

Para Nicolau, a questão do Senado passa pelo debate democrático e sereno dentro desse grupo político. Entende que é possível equacionar todas as candidaturas não entregando de mão beijada a vaga do Senado de mão beijada para o PT. Ele acredita que o caminho do entendimento será encontrado porque há tempo e disposição para o dialogo.

. O melhor que pode acontecer para o governador Gladson Cameli é todos os que pleiteiam o Senado disputarem entre si a vaga.

. Ou seja:

. O PP lança Mailza, o DEM o Alan, o PROS a Vanda Milani, o MDB a Jéssica e a Márcia também vai por conta e risco.

. Se dois, três, quatro ou cinco não estiverem de acordo, não andarão juntos.

. Como diz o Edvaldo Souza:

. “Ora, ora dona Aurora”!

. A Brasileila, a Leila Galvão, diz que não tem problemas nenhum com o PT, muito pelo contrário, mantém um excelente relacionamento com a banda boa do partido.

. Segundo ela, em todo o Vale do Acre, Pando e adjacências…

. Porém, não há qualquer disposição de disputar eleição pelo antigo partido.

. No frigir dos ovos, os partidos são como bananas do mesmo cacho e farinha do mesmo tacho.

. É isso aí!

. Disse mais:

. Que uma possível candidatura a deputada estadual depende muito mais das pessoas da região do Vale do que dela mesma.

. Sabe quando o prefeito de CZS, Zequinha, se afasta da prefeitura para disputar um mandato em 2022?

. Dia de são nunca de tarde!

. Que ideia?

. Uma dura decisão em tempos bicudos…

. Sair do governo em dezembro para ser candidato!

. Vai quer perde!

. O PT está construindo uma balsa no estaleiro da Base com os restos do Putanic;

. A placa com o nome já foi encomendada na gráfica.

. “Balsanaro!

. Sei não, ainda é cedo!

. Bom dia!