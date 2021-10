Governo inaugura reforma da Secretaria de Planejamento

Na manhã desta quarta-feira, 27, o governador Gladson Cameli (Progressistas) participou da cerimônia de entrega da reforma da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), em frente ao Palácio Rio Branco. O ato contou com a entrega de presentes a oito servidores efetivos do Estado.

De acordo com a assessoria do governo, essa é primeira intervenção, desse tipo e dessa amplitude, no imóvel em questão, após sua inauguração, que visa trazer mais conforto aos cidadãos que utilizam os serviços oferecidos. A obra teve investimento no valor de R$ 6.323.767,09 (seis milhões, trezentos e vinte e três mil setecentos e sessenta e sete reais e nove centavos).

O servidor Wilson Araújo, com 51 anos de serviços prestados ao governo, teceu elogios ao governador Gladson Cameli e ao secretário Ricardo Brandão pela reforma do prédio. “Eu vou me aposentar, mas quero pedir que vocês zelem por isso aqui, não coloquem os pés na parede e nem joguem nada no chão”, disse.

O chefe do executivo acreano, Gladson Cameli, aproveitou a oportunidade para anunciar o pagamento do salário dos servidores públicos. “Quero dizer que já mandei antecipar o pagamento do salário dos servidores públicos. Quando digo que quero ser o governador do servidor público é porque vocês fazem essa máquina andar”, comentou.

Cameli frisou que a obra, além de trazer conforto, será de suma importância para dar andamento aos trabalhos do governo. “É aqui no planejamento que sai as grandes obras da gestão. Vamos cuidar desse estado, nos unir e corrigir o que tem que ser feito”, declarou.

Já o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), fez uso do dispositivo para dizer que a postura do governo é de valorização ao servidor público. “A reforma ficou bem-feita e belíssima. Com isso, quem ganha são os servidores e os arquitetos que participaram da construção da obra. Tenho certeza que os funcionários que atuam aqui irão cuidar com muito carinho”, relatou.

O secretário de planejamento e gestão, coronel Ricardo Brandão, agradeceu a oportunidade do governo em proporcionar esse momento aos servidores. Brandão fez questão de relembrar os gestores anteriores pelo trabalho de reforma. “Quero agradecer aos trabalhadores da casa que apoiaram essa iniciativa. Eu recusei duas propostas para assumir o órgão. Esse foi um grande presente e me sinto honrado por fazer parte dessa equipe”, explicou.

O deputado estadual José Luis Tchê (PDT) relembrou como era o antigo prédio na década de 80, quando chegou ao Acre. Segundo ele, o governo acertou na iniciativa da obra. “Cuidem desse prédio, ele é de vocês”, ressaltou.

Com a reforma, o governo realizou a instalação da Sala de Acolhimento ao Servidor Público, que é o espaço físico destinado ao novo serviço oferecido pela SEPLAG aos servidores públicos do Estado do Acre, que consiste em um atendimento diferenciado, humanizado, eficiente e desburocratizado para que o servidor possa resolver as questões do dia a dia. O serviço será prestado por uma equipe treinada pela secretaria nos moldes da política de atendimento do estado, os mesmos utilizados nas unidades OCA.

Além disso foi feito a instalação da Central de Monitoramento, que é um ambiente físico, que se torna parte da estrutura da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e a Central de Monitoramento será operada pelas equipes dos Departamentos de Planejamento Governamental – DEPLAG e Estudos, Pesquisas e Indicadores – DEEPI. “A partir desse momento passaremos a realizar um serviço de qualidade. Nesse período eu pude observar o quão é difícil os servidores terem seus direitos atendidos. Agora com a sala de atendimento ao servidor isso vai melhorar”, ressaltou Brandão.

Estiveram na solenidade, o Secretário de Segurança, coronel Paulo César, o Secretário de Meio Ambiente, Israel Milani, o presidente da Fundação Hospitalar do Estado do Acre (Fundhacre), João Paulo Silva, a procuradora do Ministério Público, Kátia Rejane, o deputado estadual José Bestene, o deputado Luiz Tchê, o deputado estadual Luiz Gonzaga, o deputado estadual e líder do governo, Pedro Longo e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior.