BR-364 está há mais de 15 horas fechada por manifestantes no Juruá

O governador Gladson Cameli inaugurou nesta segunda-feira, 25, o aeródromo do município de Porto Walter, com pista de um quilômetro e demais adequações exigidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que havia interditado o local por falta de segurança para voos. O investimento foi de pouco mais de R$ 4 milhões e as obras foram executadas pelo Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (Deracre).

“Eu pousei agora aqui de dia e quero agradecer a equipe pelo trabalho feito. Mas vou voltar aqui de noite, porque nós vamos iluminar essa pista. Nossa missão é melhorar a qualidade de vida das pessoas e deixar registrada mais uma contribuição”, citou Cameli, lembrando a importância da pista para o município, que ainda não tem ligação terrestre com o restante do Estado.

“Quem não mora em uma região isolada, não tem ideia da importância da aviação para quem nela habita. Significa a porta de acesso para saúde, economia, educação, segurança e desenvolvimento local. Quero agradecer a competência da nossa equipe, da parceria com o prefeito da cidade e com os deputados estaduais. Sem eles, nada disso seria possível”, pontou.

O prefeito de Porto Walter, Cezar Andrade, ressaltou a parceria que pôde oferecer ao governo do Estado por meio da gestão municipal. Lembrou também que durante o tempo em que o município ficou proibido de receber voos, o governo garantiu um helicóptero para o transporte de pacientes e para emergências.

“Eu fiz o que pude dentro das limitações da prefeitura para o andamento dessa obra. Agradeço ao governador, que assim que ficou sabendo da suspensão da pista, colocou o helicóptero do estado a disposição de Porto Walter, salvando vidas, enviando medicamentos e vacinas para a população”, relatou.

A ANAC já vistoriou e liberou a pista para voos comerciais. Muitos moradores foram conhecer o novo aeródromo. Estiveram também na inauguração os vereadores do município, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Junior, deputado estadual Luiz Gonzaga, além de vereadores do município.

O que foi feito

No total, foram investidos mais de 4 milhões em recursos próprios no revestimento asfáltico, cerceamento e sinalização horizontal. O aeródromo cumpre um papel importante para a comunidade, que perpassa os limites de transporte e movimentação de passageiros. Contribui para o desenvolvimento econômico e social, conectando empresas e resultando num processo de crescimento do município, fomentando a criação de empregos.

Ciclovia em Porto Walter

Durante a inauguração do aeródromo, o governador garantiu e construção de uma ciclovia no município. “Um local que será também para a prática de atividade física para evitar que as pessoas usem o aeródromo para isso, o que põe a segurança de todos em risco”, prometeu Cameli.

Marechal Thaumaturgo

A visita técnica que o governador Gladson Cameli faria no aeródromo de Marechal Thaumaturgo, foi transferida para data ainda a ser marcada. A obra do aeródromo, no valor de R$ 2 milhões, está pronta mas ainda não tem autorização de funcionamento por parte da Anac.