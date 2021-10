Vanderson Brito será indenizado por ofensa de violência doméstica

Maykel William Mendes da Silva, de 33 anos, conhecido como ‘Marrosinha’, foi ferido com um tiro nas nádegas preso após tocar tiros contra uma guarnição da Polícia Militar na noite dessa terça-feira, 26. Ele estava acompanhando de Tony da Costa Matos, de 33 anos, que também foi detido.

Segundo a polícia militar, “Marrosinha” é filho de José Afonso Cândido da Silva, o “Marrosa”, um dos maiores traficantes de drogas que o Acre conheceu na década de 80.

Os militares estavam fazendo um patrulhamento de rotina na região do bairro Taquari, na tentativa de localizar uma dupla em uma motocicleta modelo Bros acusada de roubos na capital, quando avistaram dois homens em um veículo modelo Fiat, de cor vermelha, placa MZW-9B22 em atitude suspeita. Eles estavam saindo de uma travessa com os faróis do carro apagado. Os policiais se aproximaram do veículo e os bandidos tentaram fugir em alta velocidade, porém não obtiveram êxito.

Durante abordagem, o motorista saiu do carro rapidamente com as mãos na cabeça e deitou no chão. Já “Marrosinha” desceu do veículo com uma pistola 9mm com 14 munições e efetuou um tiro na direção dos policiais, que revidaram e feriram o criminoso com um tiro nas nádegas.

Após conseguir deter os criminosos, os PMs acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a “Marrosinha” e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Durante consulta no sistema, os Policiais Militares descobriram que Maikel estava com um mandado de prisão em aberto com uma condenação de 25 anos.

Foi dada voz de prisão e o comparsa de “Marrosinha” foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. Maikel será encaminhado ao Presídio de Rio Branco, assim que receber alta médica médica.