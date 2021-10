ac24horas larga na frente e fará debate com candidatos da OAB/AC

O ac24horas formalizou nesta quarta-feira, 27, o convite para que os candidatos à presidência da OAB/AC, os advogados Rodrigo Aiache e Erick Venâncio, participem do debate que será realizado no próximo dia 12 de novembro, às 19h, na sede do jornal. O debate será transmitido ao vivo e simultaneamente no Facebook, Youtube e Instagram.

Uma reunião entre os representantes do jornal e das chapas Uma Ordem Para Todos e Muitas Vozes, Uma Só OAB foi realizada onde as regras para o debate foram expostas e debatidas. O advogado Thiago Poersch, representante da chapa de Erick Venâncio, confirmou a presença na programação. Já o representante da chapa de Rodrigo Aiache, o jornalista Andrey Santana, disse que analisaria a questão com a chapa e daria uma resposta. Todos os representantes assinaram a ata e convite tomando ciência das regras estabelecidas.

A direção do jornal definiu que caso um dos candidatos se negue a participar ou falte ao debate, o espaço da programação será destinado ao outro candidato, em formato de entrevista, abordando os temas escolhidos e comunicados antecipadamente pelo ac24horas. A direção deixou ciente que o candidato faltoso não terá espaço para entrevista semelhante. Um prazo de 48 horas após a assinatura da Ata da Reunião foi estipulado para que as chapas apresentassem respostas.

REGRAS E EXPLICAÇÕES DO DEBATE

O debate será mediado pelo jornalista Marcos Venicios, editor do jornal ac24horas, que será o responsável por conduzir o diálogo.

Os candidatos e suas assessorias devem chegar na redação do jornal com pelo menos 30 minutos de antecedência antes do início da transmissão. Após a breve apresentação do mediador do ac24horas (máximo de 3 minutos), cada candidato a presidente da OAB/AC terá 3 minutos para falar de seu plano de gestão da instituição pelos próximos três anos e se apresentar ao público.

O ac24horas escolheu seis tópicos a serem debatidos no encontro que foram previamente repassados aos candidatos e seus assessores. A ordem de abordagem deles já estão especificados também, do primeiro ao sexto tema.

OS TEMAS SERÃO NA SEGUINTE ORDEM:

1 – Atuação da OAB em defesa da sociedade;

2 – Independência da OAB – apartidarismo, independência em relação a governos, judiciário, MP e polícias;

3 – Defesa de prerrogativas profissionais – equilíbrio na atuação da advocacia, Judiciário, Ministério Público e demais autoridades;

4 – Atuação da Caixa de Assistência – atuação da caixa em favor dos advogados, convênios, auxílios, saúde, esporte e lazer com transparência;

5 – Jovem advocacia – propostas para os advogados em início de carreira;

6 – Campanha e Fake News;

MAIS REGRAS SOBRE O DEBATE

Cada candidato terá o direito de iniciar fazendo a pergunta de pelo menos três temas, mas quem for sorteado a fazer a primeira pergunta sobre o primeiro tema, obrigatoriamente será perguntado no próximo tema, e assim será sucessivamente até o final do debate. Portanto, haverá apenas um sorteio para iniciar o debate. O mediador não fará perguntas, apenas conduzirá o debate baseado nas regras estabelecidas. As perguntas, respostas, réplicas e tréplicas ficam sob responsabilidade dos candidatos.

Para formulação da pergunta, o candidato terá direito a 1 minuto. A resposta terá que ser dada em no máximo 2 minutos. A réplica e a tréplica também terão dois minutos, individualmente. O mediador e a produção do ac24horas serão responsáveis pelo controle do tempo.

Ao final do debate, os candidatos terão 3 minutos para fazer suas considerações finais. Quem iniciará as considerações finais será o primeiro que foi sorteado no único sorteio. O encerramento fica por conta do mediador.

Eventuais questionamentos sobre direito de resposta no debate que desabone a honra de algum candidato, serão tratados por um advogado designado pelo ac24horas. O direito de resposta terá 2 minutos, caso seja aprovado pelo corpo jurídico do jornal, e será exposto após as considerações finais.