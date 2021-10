Traficantes são presos com drogas e arma de fogo na Vila Maria, em Rio Branco

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) realizou nesta terça-feira, 26, a reabertura da entidade na cidade de Senador Guiomard, interior do Acre. A retomada da Apae no município oferecerá apoio às pessoas com deficiência, assegurando a esse público direito à cidadania

A Apae promove e articula ações de defesa de direitos e prevenção, orientação, prestação de serviços, apoio à família, direcionados à melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Na ocasião, foi firmado um termo de cooperação entre a Prefeitura de Senador Guiomard e a Apae. O evento ocorreu no Centro Municipal de Atendimento Pedagógico Especial (Cemape), onde são credenciadas mais de 50 famílias.

“A finalidade é fortalecer a união das famílias e desse público, prosseguindo com ações de apoio e assistencialismo. Já temos um histórico aqui. Há 20 anos, a instituição funcionou no município, mas ocorreram alguns imprevistos e foi desativada. As reuniões para a fundação definitiva da Apae em Senador Guiomard acontecem desde julho deste ano. A prefeitura tem prestado todo o apoio, inclusive cedendo um espaço para que sejam implementadas as atividades desenvolvidas pelo centro”, destacou Cecília Lima, presidente da Apae Rio Branco.

A dona de casa, Suzana Calita Bispo, mãe do pequeno João Lucas, de 6 anos, salientou que é muito importante que a instituição funcione no município, principalmente para as famílias mais carentes.

“Sem a Apae aqui em Senador Guiomard seria difícil o atendimento para o meu filho, e também para outras mães que têm filhos com deficiência. Estamos felizes com a parceria da prefeitura com a entidade. Gratidão! Essa é a palavra certa”, afirmou.

A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes (Progressistas), ressaltou sobre a união da gestão pública com a Apae.

“É de fundamental importância que a Apae esteja funcionando em nosso município. Cerca de 120 crianças necessitam desse atendimento especial. Com esse apoio está sendo possível fazer a triagem para que esse público seja beneficiado. Podem contar com o nosso apoio, e que muito mais será feito pelas pessoas com deficiência”.