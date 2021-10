Governo do Acre começa a pagar servidores públicos a partir desta terça-feira

O governo do Acre publicou no Diário Oficial do Acre (DOE) desta terça-feira, 25, uma retificação e a inclusão do Anexo IV no Edital nº 001 Seplag, que trata do concurso efetivo para o Instituto Socioeducativo do Acre (ISE).

No documento, o Governo incluiu os artigos 326 e 327 do Código Penal, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 e a Lei nº 13.840, de 05 de junho de 2019.

O concurso será executado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) e será composto de três fases para o cargo de agente socioeducativo e duas fases para os demais cargos.

Todos os atos do concurso público serão publicados no Diário Oficial do Estado por meio do site www.diario.ac.gov.br e no site www.ibade.org.br. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao concurso público por meio dos telefones: 0800 668 2175 e (21) 3674-9190 ou pelo e-mail [email protected]

