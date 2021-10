Sem óbitos, Acre registra cinco novos casos de Covid-19

O governador Gladson Cameli vistoriou nesta segunda- feira, 25, em Cruzeiro do Sul, a instalação do tomógrafo no Hospital do Juruá, que havia sido entregue no mês de fevereiro à unidade hospitalar.

“Se eu morresse hoje, iria feliz porque é por isso que vale a pena ser governador. Peço desculpas pela demora, mas o problema foi a burocracia”, explicou marcando para o dia 3 de novembro o início do funcionamento do aparelho.

A sala, que teve que ser construída para abrigar o aparelho, ficou pronta na semana passada e a instalação teve início na última sexta-feira. Agora a equipe que vai operar o equipamento será treinada para o funcionamento no início de novembro.

A intenção do governador agora é a instalação de um aparelho para a realização de ressonância magnética e também o tratamento de quimioterapia. Já o Hospital Dermatológico, o governador quer transformar em Hospital de Doenças Tropicais.

“O que quero é diminuir os casos de Tratamento Fora do Domicílio – TFD e garantir melhor qualidade de vida para a população do Vale do Juruá”, disse o gestor estadual.