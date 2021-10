Prima de Gladson é nomeada como gerente do Complexo Regulador em Cruzeiro do Sul

As providências que estão sendo tomadas pelo governo do Acre para a instalação do aparelho de tomografia computadorizada do Hospital do Juruá, na última sexta-feira, 22, foram comemoradas pela deputada Jéssica Sales (MDB).

Esse aparelho foi adquirido por meio de um pacotão de recursos que somaram mais de R$ 24 milhões, indicados pela deputada Jéssica Sales ao orçamento da União de 2020. As emendas individuais e de bancada destinadas pela parlamentar ao Governo do Estado permitiram a manutenção não só do Hospital do Juruá como também do Hospital Dermatológico de Cruzeiro do Sul.

Além de materiais permanentes de uso hospitalar, também serão adquiridos um aparelho de ressonância magnética ventiladores pulmonares, desfibriladores, eletrocardiógrafos e uma câmara de conservação de vacinas

O novo tomógrafo está à disposição do Hospital do Juruá desde o mês de fevereiro e foi preciso adaptar uma sala para que o aparelho entre em funcionamento.

“Nessa primeira fase, eles iniciaram a instalação do aparelho, toda parte de cabos. Após a análise do relatório a empresa iniciará a instalação dos softwares e depois a capacitação da equipe que ficará responsável pelo manejo do equipamento”, garantiu a coordenadora de Saúde da regional do Juruá, Catiana Rodrigues.

Como médica, a deputada Jéssica Sales, tem parte do mandato voltado para a Saúde do Juruá e do Estado e não vê a hora que esse aparelho de tomografia computadorizada e de tecnologia avançada entre em funcionamento para que a unidade hospitalar possa oferecer um atendimento de qualidade à população.

“Ficarei imensamente feliz no dia em que esse equipamento de tecnologia avançada entre finalmente em funcionamento para que os médicos de Cruzeiro do Sui possam realizar uma consulta médica segura e adequada aos pacientes da nossa região”, complementou a deputada.