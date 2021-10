Rodrigues Alves realiza fórum que promete inserir município no mapa nacional do turismo

Pelo terceiro final de semana consecutivo, os caixas eletrônicos do Banco do Brasil em Cruzeiro do Sul estão sem funcionamento e sem dinheiro para saque dos clientes. Os 10 terminais da única agência do município, localizada na Avenida Mâncio Lima, estão apagados. Já houve casos em que funcionaram para outros serviços, mas sem dinheiro para saque.

Neste sábado, 23, nenhum dos 10 caixas eletrônicos funcionavam para nenhum tipo de serviço.

A professora aposentada Francisca Simão Barbosa tornou a situação pública nas redes sociais.

“Em pleno sábado a gente vem na agência do Banco do Brasil em Cruzeiro do Sul e não tem um caixa funcionando. Eu quero saber como eu vou comprar o peixe no mercado, se o homem do peixe não tiver o PIX. Eu tive que pegar dinheiro emprestado pra comprar peixe. Aí tive que transferir pra pessoa que me emprestou. Se o povo se reunisse e pressionasse essa agência, tenho certeza que resolveriam esse problema e passariam a ter mais respeito com o cliente”, reclamou em um vídeo.

A Professora Karlla Barbosa Godoy, da Universidade Federal do Acre (UFAC), em Cruzeiro do Sul, no último final de semana, também fez um vídeo denunciando o descaso do Banco do Brasil com a clientela do município. “Isso é um desrespeito com a população de Cruzeiro do Sul, se não nos unirmos para irmos no Ministério Público ou em outros órgãos para resolvermos isso aqui, a vida inteira os cruzeirenses vão sofrer”, relatou.

Além da Agência do Banco do Brasil na Avenida Mâncio Lima, só existem 2 caixas do BB no Mercado do Agricultor e na frente do 61° BIS, que também estão indisponíveis.

Em Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre, não há caixa eletrônico com bandeiras de vários bancos, como há em supermercados, farmácias e outros estabelecimentos comerciais de Rio Branco.