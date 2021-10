Gasolina no Acre é a mais cara do Norte nos primeiros dias de outubro

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

O mais recente levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), apontou que o preço da gasolina na Região Norte foi impactado por um novo aumento nos primeiros dias de outubro, com alta de 1,42% e o litro a média de R$ 6,266 nas bombas da região. O diesel e o diesel S-10 apresentaram o mesmo cenário crescente e foram comercializados pelo maior preço médio dentro do território nacional, a R$ 5,415 e R$ 5,469, respectivamente.

No Acre, a gasolina apresentou o maior preço médio entre os sete estados e foi vendida a R$ 6,574. Já no Amapá, apesar do aumento de 2,64% quando comparado ao fechamento de setembro, o litro do combustível foi comercializado a R$ 5,758, menor média da região.

Ainda de acordo com o recorte regional, o etanol foi encontrado pelo maior preço médio nos postos paraenses, a R$ 6,096, o que representa um aumento de 1,18% na média em relação a setembro. Em contrapartida, no Amazonas o combustível foi comercializado pelo menor preço entre os estados, a R$ 4,829.

“Mesmo com o cenário de alta que a gasolina apresenta mês a mês nos postos da Região Norte, quando avaliamos a diferença de preço para o etanol, na relação 70/30, os motoristas podem optar pela gasolina como opção mais econômica” aponta Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

O diesel e o diesel S-10 foram vendidos pelo maior preço nos postos acreanos, a R$ 5,932 e R$ 5,954. No Tocantins, o cenário inverso foi apresentado, onde os combustíveis registraram as menores médias, a R$ 5,109 o tipo comum e a R$ 5,127 o tipo S-10.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo.