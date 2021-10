Tribunal de Justiça do Acre vai realizar processo seletivo para juiz leigo e conciliador

O governo do Acre inaugura dia 27 de outubro a reforma no Palácio das Secretarias, que será o principal evento da Semana do Servidor prevista para ocorrer entre 25 e 29/10 com variada programação.

Um culto ecumênico que ocorrerá no prédio da Organização em Centrais de Atendimento do Acre (OCA) em Rio Branco, marca o início da Semana do Servidor.

Na terça-feira, dia 26, será a palestra com Roberto Shinyashiki, que com mais de nove milhões de livros vendidos, utiliza sua formação como médico, psiquiatra e terapeuta para orientar as pessoas a se aproximarem dos seus objetivos.

A Fundação Elias Mansour comanda a programação do dia 28, quinta-feira, levando vários artistas locais que irão se apresentar no palco da Semana do Servidor. Os interessados poderão assistir no conforto da sua casa, pois a transmissão será ao vivo, a partir das 18h, pelo YouTube no canal Notícias do Acre.

Na sexta-feira, 29, será realizada a 8a Edição da Corrida do Servidor, com saída programa para às 7h, em frente ao Palácio Rio Branco. Foram disponibilizadas 250 vagas com o link de inscrição divulgado dia 18, na última segunda-feira. Todas as vagas já foram preenchidas, mas você pode torcer por amigos e familiares que irão lá participar deste grande evento.

Confira a programação completa no site: www.seplag.ac.gov.br e nas Redes Sociais da Agência de Notícias do Acre