Imagem mostra jabutis acasalando no Parque Chico Mendes

O governador Gladson Cameli é uma das autoridades nacionais que participam do Fórum Mundial de Bioeconomia, que ocorre até o próximo dia 20 de outubro na cidade de Belém (PA). Pela primeira vez, o evento, que antecede a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 21), é realizado fora da Europa.

Durante a cerimônia de abertura nesta segunda-feira, 18, Cameli pontuou que o Acre possui 88% de sua cobertura vegetal intacta, sendo um dos estados da Amazônia brasileira referência mundial na preservação do meio ambiente. Por isso, defendeu o agronegócio sustentável, modelo que, para ele, concilia geração de riqueza com a proteção das florestas.

“O Acre possui terra fértil, clima bom e todas as condições para que o agronegócio prospere. Nos últimos anos, temos visto colheitas batendo recordes e isso é a prova daquilo que defendemos. Como governo, estamos fazendo nossa parte em não atrapalhar quem queira investir no nosso estado. Porém, estamos atentos e cobrando o cumprimento da legislação ambiental, que não permite excessos e pune quem insiste em derrubar a floresta de maneira ilegal”, enfatizou.

O evento propõe aliar a preservação da Amazônia, a maior e mais biodiversa floresta tropical do mundo, com o desenvolvimento socioeconômico sustentável de sua população por meio da bioeconomia será o grande desafio do encontro, que terá uma extensão programação de oficinas e debates sobre a temática.

“Devemos que criar mais oportunidades para o povo que vive na Amazônia e, ao mesmo tempo, temos que proteger aquilo que temos de mais valioso. Nossas florestas são as nossas maiores riquezas, não precisamos derrubar mais nenhuma árvore. Basta aproveitarmos as áreas abertas e criar mecanismos para que sejamos recompensados por fazer a nossa parte”, declarou o gestor.

Representando o Consórcio de Governadores da Amazônia Legal, o governador do Amapá, Waldez Góes, destacou a realização do evento no Norte do país e falou da relevância dos estados amazônicos estarem unidos em prol do fortalecimento da região.

“O fato do fórum estar sendo realizado no Pará, em plena Amazônia, torna ainda mais significativo seus debates. O Consórcio de Governadores se consolida como respeitada representação dos estados da Amazônia brasileira, buscando a conversão de interesses que nos unem”, pontuou.

Fonte: Agência de Notícias do Acre