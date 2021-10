Bittar fala de Bolsonaro no PL; como fica Mara, Gladson e Márcia?!

O senador Márcio Bittar, que acaba de assumir oficialmente a presidência do PSL no estado, ligou para explicar a possível ida do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para o PL da deputada federal Mara Rocha. Ela pretende disputar o governo concorrendo com o governador Gladson Cameli (PP). Com quem Bolsonaro ficará?

Márcio revelou que o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, detalhou durante uma conversa ontem à tarde o caminho a ser tomado pelo pai nas eleições de 2022. “O Flávio me disse da intenção do presidente em se filiar ao PL que, no Acre, é presidido pela Mara e não mais ao PP do governador Gladson Cameli”, disse.

Para Márcio, a única certeza que ele tem sobre esse movimento é a de que a Márcia, sua ex-mulher, será a candidata do presidente Bolsonaro ao Senado. “Se o presidente apoiar a reeleição do governador Gladson ou a Mara Rocha, vai depender muito de construções políticas; hoje, a situação é incerta, indefinida”. No Acre, Mara e Gladson estão rompidos politicamente.

Márcio Bittar considera temerário falar nesse momento quem o presidente apoiará. Quanto a ele e seu grupo político, estarão ao lado de Bolsonaro e Márcia Bittar incondicionalmente. “Muita coisa ainda precisa ser definida”, disse o senador Bittar, um dos maiores aliados de Bolsonaro no estado.

. Se depender de setores do PROGRESSISTAS, a definição dos nomes de vice e candidato ao Senado será definida à meia noite, do último dia permitido para a realização das convenções.

. Era assim que se fazia antigamente no tempo da Arena e do MDB, bipartidarismo instituído pela ditadura militar.

. Era com muita emoção!

. Se depender desses setores do PROGRESSISTAS, o partido lança o governador, o vice e o senador; os aliados que se explodam.

. Foi esse mesmo caminho que o PT percorreu, a chapa puro sangue.

. Deu no que deu!

. Não se engane, Jorge Viana é candidato ao Senado, mas se houver um pequeno sinal no horizonte das pesquisas, disputa o governo sim, senhor!

. Põe os números na mesa, soma, subtrai, multiplica e divide…e vai pra cima!

. “Nunca subestime um adversário porque mais fraco que possa parecer”. (do ex-senador Aluízio Bezerra, o Carcará).

. O PT só observa o pau cantando do lado de lá…

. O senador Petecão erra ao rechaçar o PT, Gladson Cameli não é um bolsonarista de carteirinha.

. Disse na COLUNA por diversas vezes que CPI com Renan Calheiros na linha de frente era só vingança por ter perdido a presidência do Senado para Davi Alcolumbre com apoio de Bolsonaro.

. Pois, a CPI virou uma lambança.

. Mais uma:

. No frigir dos ovos o vice-governador major Rocha vai assumir o União Brasil no Acre.

. Vai duvidando, vai duvidando!

. Bom dia!