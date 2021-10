Atlético é eliminado nos pênaltis e Acre não tem mais representantes na Copa Verde

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Dados fornecidos pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito (CIFTran) sugerem redução de 13,04% nos acidentes de trânsito com vítimas fatais em Rio Branco comparando janeiro a setembro de 2021 com igual período do ano passado.

Conforme o registro de 23 ocorrências em 2020 e 20 em 2021. Desse total, também houve uma diminuição de 16,67% no número de vítimas fatais no mesmo período comparativo, com 24 óbitos em 2020 e 20 em 2021.

A análise apresenta ainda os acidentes de trânsito sem vítimas fatais, que foram reduzidos em 10,46%. Até setembro do ano passado houve 679 acidentes registrados, em 2021 esse número caiu para 608. As vítimas não fatais somaram o total de 863 no mesmo período de 2020, sendo que em 2021 foram 765 pessoas acidentadas, uma redução de 11,36%.

Segundo o comandante do BPTran, major Marleudo Nogueira, mesmo com uma maior circulação de veículos em 2021, o total geral de acidentes também teve redução: de 1.897 acidentes em 2020 para 1.728 em 2021, ou seja, menos 8,9%.

“Apesar do aumento de circulação de veículos nas vias públicas em 2021 com a diminuição da pandemia, ainda assim os números de acidentes diminuíram bastante”, observou o comandante.