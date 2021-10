Almoçando conserva com farofa, Gladson encontra apoiadores e nega pressão do PP para indicar Mailza

Na tarde desta sexta-feira, 22, o governador Gladson Cameli (Progressistas) participou de um almoço de confraternização com amigos, membros do governo e de líderes do Partido Progressistas no restaurante Mata Nativa, na Via Verde, em Rio Branco. A reunião, que teve como prato principal conserva com farofa de ovos, além de outras iguarias como caldeirada de tambaqui e surubim, foi feita com um propósito de aproximar o chefe do executivo ao grupo de governo visando as eleições de 2022.

Sobre a presença de vários dirigentes do Progressistas, Cameli garantiu que não está sofrendo pressão para escolher a senadora Mailza Gomes como candidata ao cargo. “Não há pressão. Existe uma definição que será tomada até o fim do ano. Em relação ao vice, a escolha será minha”, reforçou o chefe do executivo.

Em relação ao almoço, Cameli disse que o momento é de descontração e sem propósitos políticos, porém, fez questão de enaltecer a equipe governamental. “Essa é uma reunião de alinhamento do Gladson e não do governador com quem ajudou e também de reaproximação com o grupo político. Não quero brigar com ninguém e sim, ser amigo de todo mundo”, ressaltou.

Presente no encontro, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior (Progressistas), destacou o momento como de suma importância para aparar as arestas políticas e alinhar a equipe governamental no propósito de reeleição.

Participaram do encontro, além do governador, o grupo das Mulheres Progressistas, o secretário de governo, Alysson Bestene, o deputado estadual Gerlen Diniz, o deputado José Bestene, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), Petrônio Antunes e demais autoridades. O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, não participou do encontro.

Ao fim da refeição, Gladson recebeu uma camisa personalizada com a seguinte frase. “Amigos de fé, com amizade e lealdade. Somos Gladson”.