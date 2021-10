Policiais impedem fuga de apenado em presídio de Rio Branco

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) lotados na Unidade de Regime Fechado nº 2 de Rio Branco, também conhecida como Antônio Amaro Alves, impediram a fuga de um detento no final da tarde desta quinta-feira, 21.

De acordo com o diretor da unidade, Francisco Pereira, por volta das 17h40, ao sair de um atendimento no Parlatório (local destinado ao atendimento com advogados), o apenado tentou agredir o policial que o escoltava e subiu na mureta do corredor do portão de acesso. Da mureta, o preso conseguiu o acesso ao espaço que fica entre a parte administrativa e a muralha do presídio.

Na ocasião, o policial que estava no portão 2 chegou rapidamente para prestar apoio e efetuou disparos de advertência, conseguindo neutralizar e frustrar a ação do apenado.

Diante do ocorrido, o preso foi encaminhado ao isolamento preventivo. A ocorrência será informada ao juízo de direito e, no âmbito da Unidade, um procedimento administrativo disciplinar será aberto para apurar os fatos e a falta cometida pelo detento.