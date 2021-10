Médicos que atuaram contra a Covid no Into estão com 6 meses de salários atrasados

Médicos que trabalharam no Hospital de Campanha contra a Covid-19, montado no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), em Rio Branco, denunciam que estão sem receber salários após a Mediall Brasil, empresa que administrava a unidade de saúde, encerrar suas atividades no local.

Após árduo trabalho desempenhado na unidade que se tornou referência na luta pela vida no auge da pandemia no estado do Acre, os profissionais de saúde encaram uma nova batalha. “Com encerramento do contrato, a empresa Mediall não honrou os compromissos para pagamentos dos plantões da praticamente todos os médicos, principalmente daqueles que são do Acre. O fato é que todos estão sem receber. No meu caso, há um atraso de 6 meses e pelo que percebo vou ter judicializar para evitar o calote. Antes éramos heróis e hoje fomos demitidos”, denuncia o médico Diego Silva.

O ac24horas procurou a Mediall Brasil e o médico Hilton Piccelli, um dos diretores da empresa, diz que o governo não repassou os valores dos últimos meses. “A Mediall Brasil encerrou as atividades em setembro, entregando o serviço à SESACRE. Após este encerramento estamos aguardando o repasse do Estado para quitação dos meses de agosto e setembro”.

A reportagem também procurou a Secretaria Estadual de Saúde, que confirmou o atraso no repasse dos últimos dois meses, mas garantiu que fará o pagamento até a próxima sexta-feira, 22. Em nota, Muana Araújo, secretária adjunta executiva da Sesacre, afirma que o atraso se deu em razão de inconsistências no processo.