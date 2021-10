Gladson evita confirmar nome de Márcia, mas diz que Alysson é favorito para vice

O governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou, em entrevista ao ac24horas, nesta quinta-feira, 21, que a pré-candidata ao senado da República, Márcia Bittar, não é no momento sua escolhida ao cargo majoritário para as eleições do ano que vem.

Segundo Cameli, a sua declaração recente, que ocorreu durante um encontro com 10 partidos políticos que fecharam um bloco de apoio a Márcia como candidata a única vaga ao senado, foi apenas uma demonstração de respeito. O governador garantiu, entretanto, que a decisão final sairá no fim do ano. “Eu devo tomar uma decisão dia 15 de dezembro sobre o assunto”, ressaltou.

Em relação a escolha do seu vice, Gladson foi enfático em reafirmar que a escolha não será política, mas pessoal, porém, o chefe do executivo confirmou que o secretário de governo, Alysson Bestene, é o nome mais cotado para o cargo. “Ele é forte candidato, se não for para vice, será para deputado federal. O que não irá acontecer é interferência política para não acontecer esse problema. Eu preciso de uma pessoa para me representar na minha ausência”, comentou.