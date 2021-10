Polícia apreende três adolescentes que faziam arrastão no Segundo Distrito de Rio Branco

Uma ação dos Policiais Militares do 2° Batalhão resultou na apreensão de três adolescentes, todos de 17 anos, pelo crime de roubo. As apreensões aconteceram na tarde dessa quarta-feira, 20, na Travessa Mateus, situada no bairro Santa Inês, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

A guarnição policial recebeu informações via COPOM na rede de rádio de que dois bandidos em uma motocicleta modelo Honda Biz, de cor vermelha, placa MZZ-8456, estavam fazendo arrastão pelo bairro Belo Jardim I. Os criminosos estavam com uma arma de fogo e abordaram duas vítimas em via pública, roubando seus pertences.

Durante patrulhamento na rua da Sanacre no bairro Santa Inês, a guarnição policial visualizou os dois assaltantes com as mesmas características repassadas pelo COPOM. Os criminosos tentaram fugir na moto entrando na travessa Mateus, vindo a cair.

Durante abordagem, foi encontrado um simulacro e dois celulares com os suspeitos. Os adolescentes confessaram ser os autores dos roubos no bairro Belo Jardim e que a moto que estavam havia sido roubada há alguns dias no Ramal da Usina na região do Belo Jardim III.

Os assaltantes ainda disseram aos policiais que os demais pertences de uma das vítimas estaria na casa de um outro comparsa no bairro Taquari. Os policiais se deslocaram até ao local, prenderam o outro bandido que estava em posse documentos pessoais e cartão bancário da vítima. Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão e os criminosos, juntamente com a moto roubada foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.