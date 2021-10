Obra em hospital abandonada no governo do PT será inaugurada por Gladson em novembro

O governo do Estado concluiu a segunda etapa da obra de reforma do Hospital Dr. Abel Pinheiro, em Mâncio Lima, que inclui os leitos de enfermaria, administração e sala de Raio X, além do muro. A próxima fase será a construção do laboratório, da fachada, a cobertura da recepção e da entrada das ambulâncias. O governador Gladson Cameli deverá entregar a unidade pronta no próximo mês de novembro.

A obra da unidade hospitalar foi iniciada e não concluída ainda gestão do ex-governador Sebastião Viana. A empresa contratada abandonou o serviço.

A atual gestão investe cerca de R$ 1,5 milhão no Hospital, que atende diariamente cerca de 80 pacientes. Com a ampliação dos blocos, serão retomados os serviço de raio-x.

“Vamos iniciar a terceira etapa da obra e em seguida será repassar para a Sesacre para a instalação dos equipamentos”, destacou o gestor da Seinfra, Cirleudo Alencar.

O que já foi feito

O governo do Estado contratou médicos, enfermeiros e técnicos e servidores da área administrativa.

Instalou no Hospital Dr. Abel Pinheiro, um aparelho de raio-x avaliado em R$ 200 mil.

Ampliou o quantitativo de leitos de internação e observação, a sala de emergência e espaço do centro cirúrgico.

O Bloco A ganhou nova cobertura, forro e piso, novo revestimento das paredes e esquadrias; restauração de portas, banheiros e janelas; bem como foram feitas demarcações dos espaços de mobilidade, específicos para deficientes físicos em tratamento.

Foram adquiridos novos equipamentos, como mesas, armários, geladeira e aparelhos de condicionadores de ar.