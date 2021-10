Servidores de Porto Walter começaram a receber salários nesta quinta-feira (21)

O mês de outubro é um mês especial, é o período em que se intensificam as ações de prevenção contra o câncer de mama. A data, celebrada anualmente, tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização e prevenção sobre esta doença, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

Segundo o Instituto Oncoguia, diagnosticar o câncer precocemente aumenta significantemente as chances de cura. 95% dos casos identificados em estágio inicial têm possibilidade de cura. Por isso, a mamografia é imprescindível, sendo o principal método para o rastreamento da doença.

Com base nestas informações é que a prefeitura de Mâncio Lima, por meio da Secretaria Municipal de Saúde vem investindo em saúde preventiva. Uma parceria da atual gestão com o Hospital de Amor possibilitou a vinda da unidade móvel do Instituto de Prevenção Hospital de Amor, que ficou do dia 07 a 17 de maio estacionada no pátio da Escola Pe. Edson de Oliveira Dantas em Mâncio Lima, realizando exames preventivos de PCCU e mamografia às mulheres já agendadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

“A saúde preventiva tem sido uma de nossas prioridades e estamos executando como havíamos planejado desde o começo da gestão. A equipe da Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa da Secretária Joice, tem se empenhado para levar aos lugares mais distantes de nossa cidade apoio e saúde de qualidade. Hoje, fico feliz em estar acompanhando o embarque de 37 mulheres para Rio Branco a fim de complementarem os exames já feitos. Estamos garantindo desde o transporte, a estadia e alimentação pois, o ganho vai além do custo com esta ação. O Hospital de Amor que esteve em nossa cidade, já garantiu atendimento diferenciado nesta ida até sua sede em Rio Branco”, falou Isaac Lima, prefeito de Mâncio Lima

Após a coleta e envio dos resultados dos exames, 37 mulheres embarcaram na manhã desta segunda-feira (18) para a capital acreana a fim de elucidação e finalização do laudo complementar dos exames feitos naquela época.

“Esta ação é um resultado do atendimento feito pela carreta do Hospital de Amor. Detectadas as alterações, foram chamadas até Rio Branco 51 mulheres para complementação do exame de mama e PCCU. Hoje estamos enviando 37 que, amanhã estarão recebendo atendimento no Hospital de Amor de um mastologista e um ginecologista e, na quarta-feira (20) já estarão de volta. É importante destacar que caso necessite de atendimento ainda mais aprofundado todas elas já estão na rede e terão atendimento necessário que precisam”, disse Ajucilene Gonçalves Mota, secretária municipal de Saúde.

A professora Nonata Santos se disse confiante e feliz pela atenção e carinho com que estão sendo tratadas, para ela a confiança e a prevenção ainda é o melhor remédio. A prefeitura está custeando o translado de Mâncio Lima/Rio Branco, estadia e alimentação até o retorno das mesmas.

“A prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, está fazendo um bom trabalho e a prova disso é esta oportunidade de fazer o exame mais detalhado que nós estamos indo fazer. Sabemos das dificuldades e do custo que é uma viagem para Rio Branco e, estamos indo sem gasto nenhum, confiantes e na certeza de que tudo vai dar certo”, finalizou a professora Nonata Santos.

A importância da mamografia

De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) das 11,5 milhões de mamografias que deveriam ter sido realizadas no ano passado, apenas 2,7 milhões foram feitas. A diminuição acentuada do exame é um fator de risco para milhares de mulheres e um alerta para a importância da campanha.

O câncer de mama

O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas nas mulheres. As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos.

Para o Brasil, foram estimados 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

O câncer de mama também ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil, com taxa de mortalidade ajustada por idade, pela população mundial, para 2019, de 14,23/100 mil. As maiores taxas de incidência e de mortalidade estão nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.

Os principais sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama são: caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito (mamilo) e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região embaixo dos braços (axilas).