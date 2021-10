Apesar de fortes chuvas, Rio Acre continua em Alerta Máximo de estiagem

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

A plataforma localizada em Rio Branco registrou elevação de nível na leitura das 6 horas da manhã desta terça-feira (19), com o Rio Acre registrando 2,02 metros na capital acreana, mas ficando ainda abaixo das cotas de estiagem, que são de 3 metros para Alerta e 2,69 metros para Alerta Máximo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve em vigor o alerta de chuva intensa no Acre até o meio-dia desta terça-feira. Segundo o aviso, que tem grau de “perigo”, em algumas regiões do estado pode chover entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros ao longo do dia.

Apenas no último sábado, a Defesa Civil Municipal registrou um acumulado de 86,6 mm de chuva em Rio Branco, metade do volume previsto para o mês de outubro, que é de 150,9 mm. No entanto, apesar do índice de precipitação pluviométrica, o Rio Acre ainda não conseguiu sair do nível crítico.

De acordo com as cotas de monitoramento de estiagem da Plataforma de Monitoramento, Análise e Alerta a Extremos Ambientais (TerraMA²), o Rio Acre permanece em Alerta Máximo em Assis Brasil, Brasiléia, Capixaba, Porto Acre e Rio Branco, de acordo com o último boletim (18/10).

A plataforma localizada em Xapuri ultrapassou a média climatológica de 138 mm de chuva esperada para o mês de outubro, registrando 213,2 mm. No entanto, os dados referentes ao nível do Rio Acre no município não estão sendo gerados, aparecendo sob a sigla (S/L) – sem leitura.

O Rio Abunã, em Plácido de Castro, permanece em Observação. Na Bacia do Tarauacá-Envira, os rios Jordão e Tarauacá encontram-se em Atenção. Na Bacia do Purus, o Rio Iaco em Sena Madureira permanece em Alerta Máximo. Segundo a ANA, não houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas.

O Rio Juruá permanece em Alerta Máximo em Porto Walter. Em Cruzeiro do Sul, o rio está cerca de 2 metros acima das cotas de alerta. Segundo a ANA, houve registro significativo de 111,4 mm de chuva em Cruzeiro do Sul e 22,2 mm em Mâncio Lima nas 24 horas que antecederam o último boletim.

Previsão de chuvas

No período de 18/10/2021 a 24/10/2021, o prognóstico do Satélite NOAA/NCEP-GFS/USA indica previsão de chuva com volume acumulado na semana de até 50 mm para as regiões Oeste e Leste do Acre, indicando anomalia positiva, onde as chuvas deverão ocorrer acima do esperado para o período.

As regionais de Feijó e Santa Rosa do Purus podem registrar um acumulado de até 75 mm, também indicando anomalia positiva. Em alguns municípios do Alto e Baixo Acre e do Juruá há previsão de anomalia negativa, onde as chuvas poderão ficar abaixo do esperado para o período.

Os dados acima são da Coordenação de Defesa Civil Municipal de Rio Branco e do boletim divulgado pela Sala de Monitoramento Hidrometeorológico, pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas do Acre (Semapi).