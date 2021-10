Márcio Bittar contesta a teoria do aquecimento global: “o clima quem muda é Deus”

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

De acordo com as cotas de monitoramento de estiagem da Plataforma de Monitoramento, Análise e Alerta a Extremos Ambientais (TerraMA²), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Rio Acre permanece em Alerta Máximo nos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Porto Acre e Rio Branco.

Na capital acreana, o Rio Acre teve uma redução de 28 centímetros no nível de suas águas entre às 6 horas da manhã da última quarta-feira (13) e esta quinta-feira (14), segundo dados divulgados pela Coordenação de Defesa Civil Municipal – após chegar a 1,98 m no dia anterior, o nível caiu para 1,70 m nesta manhã.

A plataforma localizada em Xapuri ultrapassou a média climatológica de 138 mm de chuva esperada para o mês de outubro, registrando 144,4 mm. Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), houve registro significativo de 78,4 mm de chuva em Xapuri nas últimas 24 horas.

No entanto, a plataforma localizada em Xapuri está apresentando falhas no fornecimento dos dados sobre o nível do rio no município, que aparecem sob a sigla (S/L) – sem leitura.

Com nível de 2,55 metros, o Rio Abunã permanece em Atenção em Plácido de Castro, onde a cota de Alerta é de 2,20 m e a de Alerta Máximo é de 2,30 m. O município teve um acumulado de chuvas de 31 mm em outubro, de acordo com a ANA.

O Rio Iaco em Sena Madureira, onde a cota de Alerta Máximo é de 2 metros, também permanece nesta condição, com nível de 0,85 cm registrados na manhã da última quarta-feira. Segundo a ANA, houve registro significativo de 22 mm de chuva naquela região nas 24 horas que antecederam o último boletim.

O Rio Tarauacá, na sede do município que leva o mesmo nome, apresentou redução de nível na leitura, mas permanece acima da cota de observação. Segundo a ANA e o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), não houve registro significativo de chuva nas 24 horas que antecederam o último boletim.

O Rio Juruá permanece em Alerta Máximo em Porto Walter, onde não houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas, segundo a ANA. Em Cruzeiro do Sul, o manancial estava com nível de 5,24 metros na última medição, vem acima das cotas de estiagem, que se situam na casa dos 2 metros.

Previsão de Chuvas

O prognóstico do Satélite NOAA/NCEP-GFS/USA indica previsão de chuva com volume acumulado na semana (13 a 18 de outubro) de até 75 mm para as regiões Oeste e Leste, onde as chuvas deverão ocorrer acima do esperado para o período. Nos municípios de Cruzeiro do Sul, Jordão, Mâncio Lima, Porto Walter e Rodrigues Alves, localizados no Oeste do estado, as chuvas devem ficar abaixo da média.

Os dados acima estão disponibilizados no boletim divulgado pela Sala de Monitoramento Hidrometeorológico, pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas do Acre (Semapi).