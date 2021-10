Com salários de até R$ 4,5 mil, Semsa divulga edital de processo seletivo com 105 vagas

Uma aposta da cidade de Santos – SP deu sorte e acertou os seis números da Mega-Sena sorteada hoje (16). O felizardo ganhou o prêmio máximo no valor de R$ 11.509.541,30. O concurso 2419 foi realizado em São Paulo e teve revelado os números 10-35-43-48-50-53. A quina teve 31 apostas contempladas, sendo que cada um dos sortudos vai levar R$ 83.364,16. Outras 3.078 apostas foram contempladas com R$ 1.199,42, valor para quem acertou a quadra.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena? O concurso 2420 está marcado para o próximo terça-feira (19), em São Paulo, em evento que será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial do banco no YouTube, e com possibilidade de exibição simultânea pela RedeTV! (o calendário oficial de loterias não informa mais com antecedência qual sorteio será exibido em TV aberta, sendo sempre um por dia).

Mega-Sena: Como participar do próximo sorteio? Os apostadores podem fazer de seis a 15 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou usando o site especial de loterias do banco. Todas as apostas registradas até uma hora antes do sorteio estão aptas a ganhar os prêmios em jogo. Quanto custa fazer uma aposta na Mega-Sena? Isso varia de acordo com a quantidade de números apostados. O jogo mínimo sai pelo valor de R$ 4,50, dando direito à escolha de seis dezenas entre 1 e 60. Caso queira apostar em mais um número, o valor sobe e vai parar a R$ 31,50. No cenário mais alto, no limite de 15 números no volante, a aposta sai por R$ 22.522,50.