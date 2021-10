Movimento #BoraUnidaOAB chega ao Vale do Juruá com ampla adesão da advocacia

O movimento #BoraUnidaOAB tomou conta de todo Acre. A prova disso foi a ampla adesão da advocacia do interior durante o lançamento da ação no Vale do Juruá na noite de sábado, 17, em Cruzeiro do Sul. Além de profissionais da segunda maior cidade do Acre, compareceram ao ato advogados e advogadas de Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, que uniram-se ao sonho de construir um novo futuro para a classe com ideias inovadoras para os próximos anos.

Ao longo da atividade de lançamento, os operadores do Direito desses municípios relataram os avanços promovidos pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) e Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAA/AC) nos últimos três anos, discorreram sobre pontos que precisam de manutenção e contribuíram com dezenas de ideias para alavancar ainda mais a atuação em prol do grupo nos municípios do interior. A idealização de cada um foi depositada no Caldeirão de propostas.

Uma das adeptas do #BoraUnidaOAB no Juruá, a advogada Cilene Alencar destacou que o ato marcou o reencontro da advocacia da região após a melhoria do cenário de pandemia de Covid-19 no estado. Durante sua fala, ela relembrou as medidas urgentes tomadas pela OAB/AC e CAA/AC para dar assistência aos profissionais afetados pelo período pandêmico. “É um orgulho muito grande integrar esse movimento. Aqui estão os que possuem o desejo de tornar a nossa instituição ainda maior e melhor”.

Um dos líderes do movimento, Erick Venâncio destacou a participação direta que teve em conquistas para a advocacia do Juruá como a criação da Subseção da OAB/AC, a implantação da sede própria em Cruzeiro do Sul, as primeiras sessões itinerantes do Conselho Pleno na região, a autonomia financeira dada a Subseção do Juruá, além da implantação do Conselho Pleno composto por profissionais dos município abrangidos. Ele também relembrou a convivência próxima com os pares.

“Me sinto grato por estar e ter lutado ao lado de vocês em diversos momentos importantes para as advogadas e advogados do Vale do Juruá. Conheço bem os problemas enfrentados aqui não porque ouvi falar ou saí procurando erros para apontar, mas sim porque vivemos juntos e unidos várias batalhas que não foram fáceis de vencer. A nossa união provou que podemos conseguir muito e agora provará que com novas ideias, propósitos e ações construiremos o futuro que sonhamos”, finalizou Venâncio.