O GOVERNADOR GLADSON CAMELI (foto) ligou ontem ao BLOG para uma conversa política, e situar os seus próximos passos na corrida eleitoral de 2022. Começou dizendo que não aceitará fazer nenhum acordo político com partidos da sua base para indicar o candidato a vice-governador da sua chapa. “Eu sei o que passei e estou passando por ter aceitado um vice indicado por partido”, ressalvou, referindo-se a escolha do vice Major Rocha, com quem rompeu politicamente. Esticando o assunto, citou como um nome com perfil ideal para a vaga, o secretário de articulação política, Alysson Bestene. “O Alysson é da minha extrema confiança, todas as missões que lhe dei no governo foram cumpridas com lealdade, e tenho certeza de que, ele não me trará problemas caso seja escolhido vice”, complementou. Estas mesmas afirmações, ele fez ontem na reunião com os 10 partidos que integrarão a sua base de apoio, como que num recado explícito. Gladson confirmou ao BLOG que deve fechar o ano com este assunto resolvido, para não estender as especulações. Ao querer um vice da sua confiança, segue à risca o ditado de que: “gato escaldado tem medo de água fria”. Traduzindo o ditado: “novo Rocha, nunca mais”.

PERDEU O PIRULITO

O OUVIR ontem as declarações do governador Gladson sobre o vice, um deputado presente na reunião teceu uma fina ironia com um colega: “ Agora eu sei que, o Gladson vai ganhar a eleição, o Tchê não indicará seu vice”. É que, o Tchê indicou o vice do Marcus Alexandre ao governo; e, o vice da ex-prefeita Socorro. E nenhum dos dois foi eleito.

PORTA ABERTA E DATA CERTA

PARA ATENDER a um pedido da sua base parlamentar na ALEAC, revelou o governador Gladson ao BLOG que, ele estipulou a data de 12 dezembro para que os secretários e ocupantes de cargos de confiança que disputarão mandatos na eleição do próximo ano, apresentem seus pedidos de demissão ou serão demitidos. O único que ficará fora do pacote é o secretário Alysson Bestene, que tem tarefas políticas para cumprir. Só sairá em abril.

OU FICA OU PULA DO BARCO

PARA O GOVERNADOR GLADSON Cameli, se chegou ao momento máximo de definição política: “quem não for me acompanhar na eleição, se defina agora e pule fora do governo”, referindo-se aos que ficam em cima do muro.

MÁRCIA BITTAR, A FAVORITA

SOBRE A QUESTÃO DO NOME PARA O SENADO, não falou explicitamente, mas deu a entender (na política meia palavra basta) durante a conversa com o BLOG, que reconhece ter sido a Márcia Bittar a candidata que mais se fortaleceu politicamente, tendo hoje 10 partidos lhe apoiando; e mostrou inclinação em escolher seu nome.

DEMONSTRAÇÃODE FORÇA

NA REUNIÃO de ontem entre o governador e os 10 partidos que lhe apoiam, coordenados pelo senador Márcio Bittar; Gladson Cameli ouviu do grupo ser a Márcia Bittar o nome que vão apoiar para senadora.

TRABALHO PARA SER SUA CANDIDATA

MÁRCIA BITTAR, ouvida ontem sobre o cenário pelo BLOG, disse que tem o apoio através do senador Márcio Bittar do presidente Jair Bolsonaro, e espera ter também o do governador Gladson Cameli. “Trabalho para isso, sem pressão, tenho 10 partidos me apoiando, e me estruturei para ser a escolhida”, destacou. Ressalvou que há décadas vem trabalhando para candidatos a prefeito, a governador, tendo por isso experiência política para postular uma cadeira no Senado. Descartou aceitar ser vice ou candidata a deputada federal. O foco é o Senado.

NÃO PASSOU DESPERCEBIDO

NÃO PASSOU DESPERCEBIDA na reunião de ontem entre o governador Gladson Cameli e os dirigentes dos 10 partidos que lhe apoiam, uma advertência. “Se não estivermos todos unidos, tenho a opção de ir cuidar das empresas da minha família”. Houve um silêncio na reunião, e os presentes parece que entenderam o recado.

PRECISA CONVERSAR

MAS, antes de definir uma escolha da Márcia Bittar para ser a sua candidata ao Senado, o governador Gladson vai ter primeiro que convencer os demais postulantes à indicação, Alan Rick, Jéssica Sales, Vanda Milani, Mailza Gomes, a retirarem as suas candidaturas para ter candidatura única no grupo.

SALVO-CONDUTO

UM IMPORTANTE secretário do governo está colocando o seu nome para ser o candidato a deputado federal pelo grupo palaciano da região do Juruá. Na verdade, ele quer um mandato como salvo-conduto para seus problemas jurídicos. Foi o comentário ouvido ontem de um deputado.

ADESÃO EM BRASILÉIA

NA REUNIÃO de ontem do governador com os partidos que vão lhe apoiar, o senador Márcio Bittar anunciou o nome da ex-deputada Leila Galvão como integrante do grupo que defenderá no Alto Acre a reeleição de Cameli. Será candidata a deputada estadual pelo REPUBLICANOS.

NOMES DE CANDIDATOS

Jairo Carvalho, Nelson Sales, Élson Santiago, Alysson Bestene, Moisés Diniz, Israel Milani, são nomes de ocupantes de cargos de confiança no governo que disputarão cargos eletivos na eleição de 2022.

MINHA CONVERSA É COM O POVO

O SENADOR Petecão (PSD) diz não estar preocupado com as articulações políticas do governador Gladson, o anúncio de pacotes de obras, afirmando, ser a sua conversa com o povo que se encontra desempregado e sem amparo.

MÁGOA INDISFARÇÁVEL

AMIGO que conversou recentemente com o ex-senador Jorge Viana (PT), diz sentir nele uma mágoa indisfarçável pelo fato de não ter conseguido uma aliança com o senador Petecão (PSD), de quem esperava apoio ao Senado.

GRANDE BLEFADOR

EM RELAÇÃO ao ex-senador Jorge Viana (PT), este sempre blefou na mesa do jogo político, nunca foi candidato ao governo, seu foco sempre foi o de voltar ao Senado.

COMEÇA A MELHORAR

A LIMPEZA das praças e ruas, iluminação pública, é o ponto alto até aqui da gestão do prefeito Tião Bocalon, com o dirigente da Zeladoria, Joabe Lira. E, agora já é visível a ação da PMRB na recuperação de ruas, com um trabalho de tapa-buraco de qualidade.

NADA A COMEMORAR

O DEPUTADO Daniel Zen (PT) comentou em sua página que, os professores não têm muito o que comemorar. E, alfinetou: “é do governo a responsabilidade dos professores do Estado estarem sem reajuste ou reposição de perdas salariais, por mais de 3 anos, e ainda tendo de encarar essa vergonhosa volta às aulas”. O Zen foi um excelente secretário de Educação.

FRASE MARCANTE

“A política é quase tão excitante como a guerra e não menos perigosa. Na guerra a pessoa só pode ser morta uma vez, mas na política diversas vezes.” Winston Churchill.